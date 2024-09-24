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Футбол

Сегодня, 11:03

В Госдуме РФ не удивлены решением ФИФА не отстранять сборную Израиля: «Двойные стандарты так и будут»

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международной федерации футбола (ФИФА) не отстранять сборную Израиля от международных соревнований.

По информации One, ФИФА ответила отказом на запрос Палестинской футбольной ассоциации. Отмечается, что решение будет утверждено на конференции федерации, которая пройдет в начале октября.

«Это уже не удивляет, потому что у них ведь нет планов на Израиль, а на Россию есть. Двойные стандарты так и будут продолжаться. Они же сказали, что это другая ситуация, хотя в чем она другая? К нам относятся по-другому, и они этого не скрывают и говорят, что их задача в том, чтобы довести наше население. Они хотят, чтобы население возмутилось и сменило власть в угоду им, как им хочется. Подобным образом они хотят сменить у нас власть по всем фронтам, чтобы люди начали возмущаться. А в Израиле другая ситуация, и им не нужно добиваться тех же целей, как с нами», — сказала Журова «СЭ».

Ранее Федерация футбола Палестины при поддержке еще 11 национальных федераций официально потребовала отстранить Израильскую федерацию футбола от любой деятельности в рамках ФИФА за «грубое и постоянное нарушение регламента ФИФА, а также регулярное беспрецедентное попрание прав палестинских клубов и футболистов».

(Денис Сафронов)

Футбол
Сборная Израиля по футболу
Светлана Журова
ФИФА

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