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Футбол

Сегодня, 09:20

В Госдуме предложили корпорациям спонсировать СВО вместо футбольных клубов

Telegram Дзен

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил запретить бюджету и крупным корпорациям спонсировать футбольные клубы, при это деньги отправлять на СВО.

«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных», — приводит РИА «Новости» слова Журавлева.

Также Журавлев отметил, что в футболе должны платить зарплату игрокам деньгами с продажи билетов на матч.

Источник: РИА Новости
Футбол
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
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 - : -
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