Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 13:34

В Госдуме заявили, что трагедия на стадионе в Индонезии не повторится в России

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на беспорядки на стадионе в Индонезии после футбольного матча между командами «Арема» и «Персебая» (2:3).

«Это большая трагедия. Ответственность лежит на организаторах турнира. Такие инциденты не способствуют популяризации футбола в стране и в мире. Это урок другим странам и организаторам турнира. В России такое невозможно, потому что организация соревнований у нас на высоком уровне. Коммуникация с полицией и службой безопасности у нас на высоком уровне. Все помнят неприятный инцидент Манежной площади, после чего мы сделали выводы. Больше такого у нас не было и, надеюсь, что такое больше не произойдет. Все делается для безопасности нашего зрителя», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Он поручил начальнику полиции и председателю Футбольной ассоциации Индонезии провести тщательное расследование, а до его завершения — приостановить чемпионат.

Трагедия на&nbsp;стадионе &laquo;Канджурухан&raquo; в&nbsp;Маланге. Жуткая трагедия в Индонезии. Почти 180 человек погибли в давке на футбольном матче

9
2
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Полузащитник Башкиров присоединился к «Санта-Коломне»