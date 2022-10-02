В Госдуме заявили, что трагедия на стадионе в Индонезии не повторится в России

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на беспорядки на стадионе в Индонезии после футбольного матча между командами «Арема» и «Персебая» (2:3).

«Это большая трагедия. Ответственность лежит на организаторах турнира. Такие инциденты не способствуют популяризации футбола в стране и в мире. Это урок другим странам и организаторам турнира. В России такое невозможно, потому что организация соревнований у нас на высоком уровне. Коммуникация с полицией и службой безопасности у нас на высоком уровне. Все помнят неприятный инцидент Манежной площади, после чего мы сделали выводы. Больше такого у нас не было и, надеюсь, что такое больше не произойдет. Все делается для безопасности нашего зрителя», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Он поручил начальнику полиции и председателю Футбольной ассоциации Индонезии провести тщательное расследование, а до его завершения — приостановить чемпионат.