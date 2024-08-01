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Футбол

Сегодня, 11:42

В Химках с 18 по 21 августа пройдет Кубок Игоря Акинфеева-2024

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С 18 по 21 августа в Химках пройдет VI Кубок Игоря Акинфеева.

Кроме классического футбольного турнира участников ждут две игровые дисциплины: кипербол и кипербатл. Кипербол — это авторский формат, разработанный Акинфеевым и его командой, а кипербатл представляет собой захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари.

«Очень рад, что уже в шестой раз нам удается провести этот турнир. Благодарю за помощь и поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева, и всех партнеров, включая информационных. Наша цель — не только развитие детско-юношеского футбола, но и продвижение уникальных и увлекательных форматов — кипербола и кипербатла. Мы видим в них перспективу и возможность завлечь в футбол еще больше ребят. В этом году турнир действительно подтвердил свой международный статус, и мы надеемся, что он будет расти и собирать все больше регионов и стран-участников», — приводит слова Акинфеева пресс-служба турнира.

Матч-открытие состоится на стадионе «Новые Химки» 18 августа, а финал Кубка пройдет 21 августа на стадионе «Родина».

Игорь Акинфеев
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