В КДК РФС объяснили отстранение пятерых футболистов за договорные матчи

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал отстранение пятерых действующих и бывших футболистов «Пари НН-М» от футбольной деятельности за организацию договорных матчей.

«Человек, который был непосредственно причастен к организации договорного матча, получил максимально возможное наказание — пожизненное отстранение от футбольной деятельности. Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьезным уроком, но мы учли их раскаяние, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», — приводит слова Григорьянца официальный сайт РФС.

В четверг, 26 декабря КДК РФС пожизненно отстранил Никиту Милюкова, запретил Захару Мозину, Максиму Галочкину, Павлу Шалимову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет, а также на 3 года условно отстранил и оштрафовал на 50 000 рублей Дениса Чупурнова.