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Футбол

26 декабря, 23:42

В КДК РФС объяснили отстранение пятерых футболистов за договорные матчи

Даниил Аршавский
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал отстранение пятерых действующих и бывших футболистов «Пари НН-М» от футбольной деятельности за организацию договорных матчей.

«Человек, который был непосредственно причастен к организации договорного матча, получил максимально возможное наказание — пожизненное отстранение от футбольной деятельности. Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьезным уроком, но мы учли их раскаяние, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», — приводит слова Григорьянца официальный сайт РФС.

В четверг, 26 декабря КДК РФС пожизненно отстранил Никиту Милюкова, запретил Захару Мозину, Максиму Галочкину, Павлу Шалимову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет, а также на 3 года условно отстранил и оштрафовал на 50 000 рублей Дениса Чупурнова.

Источник: РФС
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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