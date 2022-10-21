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Футбол

Сегодня, 13:53

В Крыму заявили, что местные футбольные клубы готовы к вступлению в российские лиги

Заместитель министра спорта Республики Крым Шериф Османов заявил, что местные футбольные клубы имеют необходимую инфраструктуру и готовы к вступлению в российские лиги.

«Сами очень этого ждем, надеемся, что это случится в самое ближайшее время. Ведутся переговоры по этому вопросу. Футбольная инфраструктура, в принципе, готова сегодня. Есть восемь профессиональных клубов на территории Крыма, которые готовы участвовать в общем нашем футбольном главном турнире. Давно мы уже соскучились по большим турнирам», — приводит слова Османова ТАСС.

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

12 октября генеральный директор клуба «Севастополь» Валерий Чалый рассказал о встрече с президентом ФНЛ Наилем Измайловым, который приезжал для изучения футбольной инфраструктуры в регионе.

Источник: https://tass.ru/sport/16119813
Футбол
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