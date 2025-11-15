Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Лига PARI (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Казахстан
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
ЮФЛ
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 10:51

В Нидерландах рассмотрят отмену ареста Промеса

Анастасия Пилипенко
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Апелляционный суд Амстердама 23 декабря рассмотрит запрос защиты об отмене или о приостановлении предварительного заключения бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Ходатайство об отмене или приостановлении предварительного заключения Квинси Промеса будет рассмотрено на ближайшем заседании 23 декабря», — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Йетта Бурлесон.

По информации источника, заседание продлится около 10 минут, так как на нем не будут рассматриваться другие аспекты дела Промеса.

Суд Амстердама объявил в розыск бывшего игрока «Спартака» из-за двух уголовных дел в Нидерландах — контрабанды наркотиков и нападения на двоюродного брата.

20 июня Промеса доставили из ОАЭ в Нидерланды на самолете в сопровождении Королевской военной полиции. Его заключили под стражу до 2026 года.

Квинси Промес.Вот и все: Промеса экстрадировали в Нидерланды. Будет сидеть минимум до 2030 года по делу о наркотиках и нападении на брата

Источник: ТАСС
7

  • Millwall82

    серьезно, ты оправдываешь наркоторговца?) уж не закладчиком ли случаем подрабатываешь?) Наркотики это дно, дно которое невозможно перебить. Странную тенденцию в последнее время заметил, вдруг внезапно стали идиализировать таких уродов как пабло эскобар, сериалы про него снимать, передачи, как он любил футбол и F1. Просто днище. Что не так с моралью стало(((( Ну и такие уроды как Промес полностью перечеркивают весь Спартак, не все эти позоры на поле, нет. А то что он за мясо играл, позор на все времена.

    15.11.2025

  • Фирсыч

    "Кахигао кинул Промеса." Уточните, пожалуйста, как именно. Купил наркоту и не расплатился? Продал вместо наркоты стиральный порошок? Или ещё как?

    15.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Кахигао кинул Промеса. Лучше бы этого урода в тюрьму посадили, чем Промеса, уверен он нары заслуживает не меньше чем Квинси. Не подходит он Спартаку видите ли, а то дерьмо, которое он по случайному выбору впаривает, типа подходит, одни инородные тела в команде куплены. А Промес думаю даже сейчас выйдя из камеры, заспанный и помятый, будет выглядеть не хуже остальных, человек идеально вписывался в игру Спартака.

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    Гнилье СПАРТАК ждет тебя с наркотой ! Эта бывшая Народная команда давно уже переключилась на бандитов и наркоторговцев !

    15.11.2025

  • Док

    Держаться! Надеюсь, тяжелейшие тюремные условия не сломят талантливого мастера.

    15.11.2025

  • !100% Инсайды>

    .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    15.11.2025

  • !100% Инсайды>

    .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Квинси Промес
    Футбол
    ФК Спартак (Москва)
    Читайте также
    Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя