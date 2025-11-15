В Нидерландах рассмотрят отмену ареста Промеса

Апелляционный суд Амстердама 23 декабря рассмотрит запрос защиты об отмене или о приостановлении предварительного заключения бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Ходатайство об отмене или приостановлении предварительного заключения Квинси Промеса будет рассмотрено на ближайшем заседании 23 декабря», — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Йетта Бурлесон.

По информации источника, заседание продлится около 10 минут, так как на нем не будут рассматриваться другие аспекты дела Промеса.

Суд Амстердама объявил в розыск бывшего игрока «Спартака» из-за двух уголовных дел в Нидерландах — контрабанды наркотиков и нападения на двоюродного брата.

20 июня Промеса доставили из ОАЭ в Нидерланды на самолете в сопровождении Королевской военной полиции. Его заключили под стражу до 2026 года.