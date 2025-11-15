В Нидерландах рассмотрят отмену ареста Промеса

Сегодня, 10:51
Апелляционный суд Амстердама 23 декабря рассмотрит запрос защиты об отмене или о приостановлении предварительного заключения бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
«Ходатайство об отмене или приостановлении предварительного заключения Квинси Промеса будет рассмотрено на ближайшем заседании 23 декабря», — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Йетта Бурлесон.
По информации источника, заседание продлится около 10 минут, так как на нем не будут рассматриваться другие аспекты дела Промеса.
Суд Амстердама объявил в розыск бывшего игрока «Спартака» из-за двух уголовных дел в Нидерландах — контрабанды наркотиков и нападения на двоюродного брата.
20 июня Промеса доставили из ОАЭ в Нидерланды на самолете в сопровождении Королевской военной полиции. Его заключили под стражу до 2026 года.
Millwall82
серьезно, ты оправдываешь наркоторговца?) уж не закладчиком ли случаем подрабатываешь?) Наркотики это дно, дно которое невозможно перебить. Странную тенденцию в последнее время заметил, вдруг внезапно стали идиализировать таких уродов как пабло эскобар, сериалы про него снимать, передачи, как он любил футбол и F1. Просто днище. Что не так с моралью стало(((( Ну и такие уроды как Промес полностью перечеркивают весь Спартак, не все эти позоры на поле, нет. А то что он за мясо играл, позор на все времена.
15.11.2025
Фирсыч
"Кахигао кинул Промеса." Уточните, пожалуйста, как именно. Купил наркоту и не расплатился? Продал вместо наркоты стиральный порошок? Или ещё как?
15.11.2025
Кариока_двойка.
Кахигао кинул Промеса. Лучше бы этого урода в тюрьму посадили, чем Промеса, уверен он нары заслуживает не меньше чем Квинси. Не подходит он Спартаку видите ли, а то дерьмо, которое он по случайному выбору впаривает, типа подходит, одни инородные тела в команде куплены. А Промес думаю даже сейчас выйдя из камеры, заспанный и помятый, будет выглядеть не хуже остальных, человек идеально вписывался в игру Спартака.
15.11.2025
Djin Ignatov
Гнилье СПАРТАК ждет тебя с наркотой ! Эта бывшая Народная команда давно уже переключилась на бандитов и наркоторговцев !
15.11.2025
Док
Держаться! Надеюсь, тяжелейшие тюремные условия не сломят талантливого мастера.
15.11.2025
15.11.2025
15.11.2025