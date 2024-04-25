В Новогорске пройдет детский международный турнир под эгидой академии «Динамо»

В Новогорске 2-4 мая на футбольных полях «Динамо» состоится детский международный турнир под эгидой динамовской академии имени Льва Яшина. В турнире сыграют футболисты 2013 года рождения.

Участниками турнира станут академии «Динамо-Москва», «Спартак-Москва» и ЦСКА, академия «Краснодар», школа «Динамо-Минск» из Белоруссии, «Кайрат» из Казахстана, «Нефтчи» из Азербайджана и «Дустлик» из Узбекистана.

Последующие туры пройдут в Южно-Сахалинске, Яньцзи и Владивостоке. Игры каждого этапа фестиваля для восьми команд (по четыре из каждой страны) пройдут в один круг.