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Футбол

Сегодня, 21:50

В рамках ПМЭФ-2024 пройдет матч между медийной сборной России и командой Росконгресса

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Российский футбольный союз (РФС) проведет в рамках Петербургского международного экономического форума-2024 товарищеский матч медийной сборной России и командой Росконгресса.

Медийная сборной будет составлена из звезд шоу-бизнеса и медиапространства, а также легенд спорта и футбола. В команду соперников выйдут представители Правительства РФ, органов исполнительной власти и бизнес-сообщества.

«В прошлом году РФС впервые принял участие в работе Петербургского международного экономического форума — главной площадки всего делового и политического сообщества страны. Мы оцениваем этот опыт позитивно, поскольку футбол как социальное явление и важная индустрия должен быть ярко представлен на подобных форумах.

На этот раз мы усилим свое присутствие работой в спортивно-развлекательной программе ПМЭФ, в которую войдут гала-матч сборной Росконгресса и формируемой нами медийной сборной России, публичный показ товарищеского матча национальных команд Белоруссии и России для гостей форума с участием известных артистов и легенд нашего футбола, матч за женский Суперкубок «Зенит» ЦСКА на «Газпром Арене». Помимо этого, запланирован целый ряд партнерских подписаний, направленных на продвижение футбола в разных направлениях», отметил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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