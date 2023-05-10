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Сегодня, 16:12

В РФС рассказали, что команды из ДНР и ЛНР приняли участие в фестивале массового футбола

Алина Савинова
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Руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС Ирина Посиренина рассказала, что команды из ДНР и ЛНР приняли участие в фестивале массового футбола в Москве.

«В фестивале приняли участие 64 команды из 27 регионов. Самым представительным регионом стала Москва — 16 команд. Было шесть команд из Санкт-Петербурга, по пять — из Кабардино-Балкарии и Дагестана, из Ростова-на-Дону три команды, одна из Крыма. Также в данном турнире участвовали две команды из ДНР и одна из ЛНР», — приводит ТАСС слова Посирениной.

Руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС отметила, что этот фестиваль проводился впервые. По ее словам, Российский футбольный союз на сегодняшний день подписал 139 соглашений о партнерском сотрудничестве с любительскими лигами различных регионов страны.

Источник: https://tass.ru/sport/17713419
Футбол
РФС
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