В РФС рассказали о борьбе за повышение медийности футбольного сообщества

Заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова рассказала о борьбе с закрытостью футбольного сообщества.

— Мы постоянно ведем с тренерами и футболистами работу, направленную на повышение открытости. Есть тренеры, скажем так, «старой школы», которые не очень поощряют эту историю, считая, что футболистам нужно тренироваться и не отвлекаться. Так исторически сложилось. Но, чем больше мы будем работать над открытостью сборной и ее игроков, и эта работа поможет двигаться в том же направлении и клубам. Потому что запрос от медиа и болельщиков существует, — сказала Суриковаа на форуме.

Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября.