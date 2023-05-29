В РФС рассказали о взаимодействии с УЕФА при работе над проведением турниров развития

Директор департамента РФС по организации и проведению соревнований Ирина Посиренина рассказала, что представители организации общались с коллегами из УЕФА после утверждения турниров развития в Волгограде.

«Пока рано получать ответ от УЕФА по оценке организации турнира, он только закончился. Как проходила коммуникация РФС и УЕФА? УЕФА отправляет заявочный циркуляр, дальше уже идет операционная работа. Как только УЕФА принимает решение о проведении турнира, мы, как департамент организации проведения соревнований, в рабочем порядке переписываемся с коллегами из УЕФА по турниру. У нас были совместные звонки, естественно, мы готовим разные операционные документы, в которых учтены все моменты: расписание тренировок, расписание матчей, и другие технические и операционные вопросы», — приводит ТАСС слова Посирениной.

Турнир развития УЕФА с участием юношеских и юниорских мужских и женских сборных до 16 лет проводился в Волгограде с 24 по 29 мая. Соревнования проходят каждый год в разных странах.