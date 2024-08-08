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Футбол

Сегодня, 18:50

В Санкт-Петербурге в 17-й раз пройдет международный юношеский турнир по футболу памяти Морозова

Алина Савинова
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Академия «Зенита» с 22 по 25 августа примет ежегодный турнир памяти заслуженного тренера СССР и легенды сине-бело-голубых Юрия Морозова. Соревнования пройдут в 17-й раз.

Как сообщает пресс-служба петербуржцев, участниками станут футболисты 2009 года рождения. В Санкт-Петербург прибудут команды сборных России и Беларуси, «Кайрата» из Казахстана, бразильского «Флуминенсе» и мексиканского клуба «Депортиво» из Гвадалахары.

Формат турнира представляет собой круговую систему (каждый с каждым), где команды разыгрывают места с первого по шестое. В турнирной таблице места определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах.

Морозов — бронзовый призер Олимпиады-1976, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, бронзовый призер чемпионата СССР (1980), а также бронзовый призер чемпионата России (2001). Он ушел из жизни 15 февраля 2005 года.

Источник: https://fc-zenit.ru/academy/academy_news/2024-08-08-v-sankt-peterburge-proydet-semnadtsatyy-mezhdunarodnyy-yunosheskiy-turnir-po-futbolu-pamyati-yuriya-.htm
Футбол
ФК Зенит
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