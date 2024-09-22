В сборной Таджикистана опровергли переговоры с Черевченко

Сегодня, 07:21
Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал информацию о возможном назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера национальной команды.
«Это неправда. Мы не ведем и не вели переговоров с Игорем Черевченко. Месяц назад мы подписали контракт с Гелой Шекиладзе, контракт которого рассчитан до конца отборочного цикла ЧМ», — приводит слова Салиева Sport24.
Последним местом работы Черевченко был «Факел», который он покинул в августе нынешнего года. Ранее в Таджикистане 50-летний специалист работал в «Истиклоле».