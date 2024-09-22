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Сегодня, 07:21

В сборной Таджикистана опровергли переговоры с Черевченко

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Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал информацию о возможном назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера национальной команды.

«Это неправда. Мы не ведем и не вели переговоров с Игорем Черевченко. Месяц назад мы подписали контракт с Гелой Шекиладзе, контракт которого рассчитан до конца отборочного цикла ЧМ», — приводит слова Салиева Sport24.

Последним местом работы Черевченко был «Факел», который он покинул в августе нынешнего года. Ранее в Таджикистане 50-летний специалист работал в «Истиклоле».

Источник: Sport24
Игорь Черевченко
Сборная Таджикистана по футболу

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