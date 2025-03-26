В Ставрополе госпитализировали восьмерых юных футболистов

Восемь участников детского футбольного турнира в Ставрополе попали в инфекционную больницу, сообщается в Telegram-канале администрации города.

Подросткам, представляющим воронежскую команду, стало плохо во время открытия соревнований в сквере «Памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга».

«На мероприятии дежурила бригада скорой помощи. Для выяснения причин детей доставили в инфекционную больницу, где их госпитализировали», — говорится в сообщении.

В краевом Минздраве заявили, что состояние юных футболистов оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время они находятся под постоянным наблюдением медиков и им оказывается вся необходимая помощь.