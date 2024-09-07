В Уругвае в честь Суареса дали имя футбольным воротам

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В ночь с 6 на 7 сентября нападающий Луис Суарес провел последний матч в карьере за сборную Уругвая.
Чтобы отдать дань уважения лучшему бомбардиру в истории национальной команды, именем Суареса назвали одни из ворот арены «Сентенарио» в Монтевидео.
После матча квалификации ЧМ-2026 с Парагваем (0:0) Суарес сделал памятное фото, повиснув на воротах вместе со своей семьей.
Суарес дебютировал за сборную Уругвая в феврале 2007 года. С тех пор 37-летний футболист провел 143 матча за команду и забил 69 голов.