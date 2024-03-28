В «Венеции» сообщили, что 1 июля Черышев станет свободным агентом

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал о будущем полузащитника Дениса Черышева.

«В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление при наступлении условия. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом», — приводит слова Брендолина Sport24.

Черышев выступает за «Венецию» с августа 2022 года. В текущем сезоне 33-летний полузащитник сыграл 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.