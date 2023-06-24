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Сегодня, 12:46

В Воронежской области отменили все массовые мероприятия до особого распоряжения

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Воронежской области отменили все массовые мероприятия, в том числе игры чемпионата и первенства региона.

«Уважаемые участники соревнований. В связи с решением Губернатора Воронежской области об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области, все мероприятия с 24 июня отменяются. Игры Чемпионата и Первенства Воронежской области переносятся до особого распоряжения. Благодарим за понимание», — говорится в заявлении Воронежской областной федерации футбола.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

Источник: https://voronezhfootball.nagradion.ru/news/1292654
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