Валерий Чалый назвал главное препятствие на пути вступления крымских клубов в РФС

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый ответил на вопрос, что мешает крымским клубам вступить в Российский футбольный союз (РФС).

«Есть еще одно серьезное препятствие. Чтобы клубы имели возможность выступать в российских турнирах, коллективными членами РФС должны стать либо КФС, либо клубы, например «Таврия» и «Севастополь». Это необходимо по уставу РФС. И это один из сложнейших моментов. Я знаю, что документы ушли в ФНЛ и продолжается работа. Но время улетает очень быстро. Хотелось бы больше конкретики. Требуется взаимодействие лицензионного комитета ФНЛ непосредственно с клубами, а не КФС. Мы общались, но юридических контактов не было. Я жду конкретных решений от РФС. Пока никаких вердиктов исполком не вынес, а без этого не будет ничего. Только после этого мы сможем пройти лицензирование», — приводит RT слова Чалого.

Ранее генеральный директор «Севастополя» прокомментировал вступление крымских клубов в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).