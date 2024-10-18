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Сегодня, 15:35

Вальке: «Уверен, все игроки в России имеют одну мечту — стать частью международных соревнований»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке в комментарии «СЭ» поделился мнением об отстранении российских команд от международных соревнований.

«В России продолжают играть на уровне. Уверен, что все футбольные клубы, сборная России и все игроки имеют одну мечту — снова стать частью международного футбола», — сказал Вальке «СЭ».

Российские команды отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Вальке занимал пост генсека ФИФА с 2007 по 2015 год. Он был уволен в 2016 году по подозрению в коррупции при реализации билетов на чемпионаты мира. Впоследствии функционер был отстранен от футбольной деятельности до октября 2025 года.

В 2021 году француз был снова дисквалифицирован — за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Срок наказания (6 лет и 8 месяцев) вступит в силу по окончании предыдущей дисквалификации.

Жером Вальке
ФИФА

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