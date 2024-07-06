Вьештица: «Партизан» под нагрузками, но покажет хороший футбол в матче с ЦСКА»

Бывший игрок «Зенита» Милан Вьештица поделился ожиданиями от товарищеского матча между ЦСКА и «Партизаном».

«Партизан» — гранд сербского футбола, у них задачи самые максимальные. Команду принял новый тренер, многие игроки покинули клуб, но еще ожидаются новички. Надеемся, что новый сезон для команды будет лучше, чем предыдущий. Интересно посмотреть, как сербская команда будет смотреться на фоне ЦСКА. «Партизан» — качественная команда. Но так как идет подготовка к сезону, возможно, игроки загружены нагрузками и не смогут реализовать весь свой потенциал. Ожидаю хорошую игру. Надеюсь, «Партизан» сможет отличиться в этой игре», — сказал Вьештица ODDS.ru.

Матч Братского кубка ЦСКА — «Партизан» пройдет в воскресенье 7 июля на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:30 мск.