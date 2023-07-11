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Сегодня, 15:10

Ветерана «Спартака» Гаврилова переведут в институт головного мозга для восстановления после инсульта

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о восстановлении после инсульта.

«Чувствую себя уже получше, разговариваю. Продолжаю реабилитацию. Меня в четверг-пятницу будут переводить в другой центр. Не знаю, будет ли это дополнительной реабилитацией — мне сказали переводиться туда. Это институт головного мозга. Никаких особых изменений не чувствую, все стабильно. Настроение в порядке», — цитирует Гаврилова Sport24.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию. В начале июня ветеран красно-белых успешно перенес операцию на сонной артерии, и 25 числа того же месяца его выписали из больницы. На данный момент экс-футболист «Спартака» находится в реабилитационном центре.

Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом СССР, а также чемпионом Спартакиады народов СССР.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-11-legendu-spartaka-gavrilova-perevedut-v-institut-golovnogo-mozga-dlya-vosstanovleniya-posle-insulta
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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