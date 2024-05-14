Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 09:00

VI Международный детско-юношеский турнир на Кубок Льва Бурчалкина пройдет в Петербурге с 17 по 19 мая

Кубок Льва Бурчалкина.
Telegram Дзен

Соревнование состоится в обновленном формате. В нем впервые примут участие шесть иностранных команд и два российских клуба. Состязания пройдут в два этапа: групповой и плей-офф.

Бороться за Кубок Льва Бурчалкина будут футболисты не старше 13 лет из восьми команд семи стран: «Фенербахче С.К.» (Турция), «Палмейрас» (Бразилия), «Сепахан» (Иран), «Црвена Звезда» (Сербия), «Кайрат» (Казахстан), «Динамо-Минск» (Белоруссия), «Зенит» и «Алмаз-Антей» (Россия). Местом проведения турнира станет футбольный стадион «Алмаз-Антей».

17 мая в 9.30 по московскому времени перед официальной церемонией открытия стартует специальная экологическая акция «Дерево дружбы». Футбольные команды «Фенербахче С.К.», «Динамо-Минск» и «Кайрат», впервые принимающие участие в турнире, высадят деревья на Аллее мира и дружбы в саду «Спартак». В 10.00 мск начнется торжественная церемония открытия турнира, а в 10.45 мск — матч открытия группового этапа. Первыми в борьбу за главную награду вступят команды «Алмаз-Антей» и «Фенербахче С.К.». Игры будут идти весь день, начало последней запланировано на 19.30 мск.

Во второй соревновательный день состоятся матчи группового этапа и плей-офф. Начало первой игры запланировано на 10.00, последней — на 18.45. В этом году количество матчей для каждой команды увеличилось с трех до пяти, а время, напротив, сократилось: два тайма по 25 минут (в прошлом году они длились по 30 минут).

В заключительный день турнира (19 мая) соревнования начнутся с 10.00 мск. Финал стартует в 13.45. Награждение победителей и торжественная церемония закрытия пройдут в 15.20.

Матчи открыты для всех желающих. Трансляция будет доступна на сайте турнира burchalkin-cup.ru, на страницах футбольного клуба «Алмаз-Антей» в YouTube и социальной сети «ВКонтакте».

0
Читайте также
Россия получила 6 олимпийских лицензий в гребле и борьбе
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
В Гибралтарском проливе косатки потопили парусную яхту
Соболева не взяли в Калининград, Тихонов отказался возглавить команду, Джикия пошел в суд. Что происходит в «Спартаке»
Боевики неонацистских формирований рассказали, как сдались в плен российским военным
На Украине объявили эвакуацию населения в двух городах Сумской области
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Моуринью рассказал, когда завершит тренерскую карьеру: «До тех пор я продолжу побеждать»