VI Международный детско-юношеский турнир на Кубок Льва Бурчалкина пройдет в Петербурге с 17 по 19 мая

Соревнование состоится в обновленном формате. В нем впервые примут участие шесть иностранных команд и два российских клуба. Состязания пройдут в два этапа: групповой и плей-офф.

Бороться за Кубок Льва Бурчалкина будут футболисты не старше 13 лет из восьми команд семи стран: «Фенербахче С.К.» (Турция), «Палмейрас» (Бразилия), «Сепахан» (Иран), «Црвена Звезда» (Сербия), «Кайрат» (Казахстан), «Динамо-Минск» (Белоруссия), «Зенит» и «Алмаз-Антей» (Россия). Местом проведения турнира станет футбольный стадион «Алмаз-Антей».

17 мая в 9.30 по московскому времени перед официальной церемонией открытия стартует специальная экологическая акция «Дерево дружбы». Футбольные команды «Фенербахче С.К.», «Динамо-Минск» и «Кайрат», впервые принимающие участие в турнире, высадят деревья на Аллее мира и дружбы в саду «Спартак». В 10.00 мск начнется торжественная церемония открытия турнира, а в 10.45 мск — матч открытия группового этапа. Первыми в борьбу за главную награду вступят команды «Алмаз-Антей» и «Фенербахче С.К.». Игры будут идти весь день, начало последней запланировано на 19.30 мск.

Во второй соревновательный день состоятся матчи группового этапа и плей-офф. Начало первой игры запланировано на 10.00, последней — на 18.45. В этом году количество матчей для каждой команды увеличилось с трех до пяти, а время, напротив, сократилось: два тайма по 25 минут (в прошлом году они длились по 30 минут).

В заключительный день турнира (19 мая) соревнования начнутся с 10.00 мск. Финал стартует в 13.45. Награждение победителей и торжественная церемония закрытия пройдут в 15.20.

Матчи открыты для всех желающих. Трансляция будет доступна на сайте турнира burchalkin-cup.ru, на страницах футбольного клуба «Алмаз-Антей» в YouTube и социальной сети «ВКонтакте».