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Футбол

29 июля, 23:55

Виктор Панченко рассказал о своем состоянии после выписки из больницы

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Бывший селекционер клубов РПЛ и футбольный агент, лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко рассказал о своем физическом состоянии после попадания в реанимацию.

6 июля стало известно, что 61-летний экс-футболист перенес тепловой удар и оказался в больнице.

«Меня уже выписали, отправили домой. У меня было четыре операции под общим наркозом на нижнюю голень, выкачивали жидкость, наложили швы. Еще было много капельниц. Сейчас все хорошо, я дома. А завтра финальный поход к врачу, должны уже снимать швы. После этого предстоит курс реабилитации, но уже дома. Возраст у меня отличный, так что еще повоюем», — цитирует Панченко Sport24.

Виктор Панченко наиболее известен по выступлениям за «КАМАЗ» из Набережных Челнов, а также как отец экс-форварда ЦСКА и «Динамо», ныне выступающего за «Химки» Кирилла Панченко. После завершения карьеры игрока Панченко-старший работал руководителем селекционных отделов московских армейцев, динамовцев и «Локомотива».

Источник: Sport24
Футбол
Виктор Панченко
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