«Вижу у Головина инфантильность к происходящему на поле». Игнашевич стал гостем подкаста C&C

Экс-игрок ПФК ЦСКА и сборной России пришел на второй выпуск видеоподкаста Cappuccino & Catenaccio, который выходит при участии БЕТСИТИ.

Вместе с ведущими подкаста Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным они обсудили итоги группового этапа Лиги чемпионов, переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ», поспорили о текущем уровне Роналду, а также поговорили о спаде Александра Головина по сравнению с прошлым сезоном.

«В чем проблема Головина? Он не играет 90 минут, и меня это поражает. В России он играл 90 минут, а там — нет, не дают ему шанса. Плюс он травмируется постоянно, не играет больше нескольких месяцев подряд.

Я не знаю, что у него с личной жизнью. Семья — это тыл, это мотивация. Для большого игрока это хорошее подспорье в карьере. Если не ошибаюсь, он не женат.

Какой Головин игрок? Он не очень приятный на поле футболист. Это может быть как минусом, так и плюсом. Он не очень командный, не очень хорошо реагирует на все то, что происходит на футбольном поле. Нервно? Да. У него много карточек, в том числе и красных, было в ЦСКА за разговоры, за дисциплину, за отмашки случались предупреждения. Он тогда был еще молод, мы его успокаивали, спасали от красных карточек, учили уму-разуму молодых игроков.

И сейчас я вижу у него инфантильность по отношению к тому, что происходит на футбольном поле. Он не лидер этой команды, хотя ему уже близко к 30, много сезонов играет за одну команду. Он «десятка», а это лишний груз на спине, не каждый с «десяткой» может играть. Она обязывает к тому, что ты должен решать, быть лидером», — сказал Игнашевич в подкасте Cappuccino & Catenaccio, который выпускается при участии БЕТСИТИ.

Посмотреть свежий выпуск можно в VK и на YouTube.

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