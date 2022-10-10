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Сегодня, 15:58

Владельцы «ПСЖ» выкупили больше 20 процентов акций португальской «Браги»

Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая «Пари Сен-Жермен» приобрела 21,67% акций португальской «Браги». Об этом сообщает Diario Sport.

В QSI считают, что у португальского клуба есть потенциал для финансового и спортивного роста. Отмечается, что в компании планируют сделать из «Браги» один из ведущих клубов Португалии.

Также на официальном сайте команды заявили, что эта операция не приведет к изменениям в руководстве «Браги», а совету директоров гарантируется полная независимость в принятии решений

QSI владеет «ПСЖ» с 2011 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/futbol-internacional/catar-sporting-braga-77073102
Футбол
ФК Брага
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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