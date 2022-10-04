Власти Ирана запретили лучшему бомбардиру в истории сборной Даеи покидать территорию страны

Лучшему бомбардиру в истории сборной Ирана Али Даеи запретили покидать территорию страны из-за поддержки протестов, информирует Sport1.

По данным источника, конфисковали у экс-форварда паспорт после прибытия из Стамбула.

Ранее Даеи поддержал массовые протесты из-за гибели молодой гражданки Ирана Махсы Амини. Девушка скончалась после ареста полиции нравов.

Даеи с 2004 по 2021 год был лучшим бомбардиром среди национальных сборных мира (109 голов). В прошлом году его рекорд побил форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.