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Сегодня, 10:26

Власти Ирана запретили лучшему бомбардиру в истории сборной Даеи покидать территорию страны

Руслан Минаев

Лучшему бомбардиру в истории сборной Ирана Али Даеи запретили покидать территорию страны из-за поддержки протестов, информирует Sport1.

По данным источника, конфисковали у экс-форварда паспорт после прибытия из Стамбула.

Ранее Даеи поддержал массовые протесты из-за гибели молодой гражданки Ирана Махсы Амини. Девушка скончалась после ареста полиции нравов.

Даеи с 2004 по 2021 год был лучшим бомбардиром среди национальных сборных мира (109 голов). В прошлом году его рекорд побил форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

Сердар Азмун присоединился к протестам в связи со смертью Махсы Амини. Сборной Ирана не дадут сыграть на чемпионате мира? К масштабным протестам в стране присоединился даже Азмун

Али Даеи
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