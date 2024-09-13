Вышли постер и трейлер фильма «Федя. Народный футболист»

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и продюсерский центр «Сделано в ДЕЛО» выпустили трейлер и постер фильма «Федя. Народный футболист».

Фильм посвящен бывшему полузащитнику «Спартака» Федору Черенкову. Режиссер картины — Николай Акелькин, он также является соавтором сценария вместе с продюсером Ильей Казаковым.

Главную роль в фильме исполнил Станислав Румянцев, также на экране появятся звезды российского кино Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Игорь Петренко, Сергей Мигицко, Борис Каморзин и другие.

Постер фильма «Федя. Народный футболист».

Амбассадоры картины — всемирно известный пианист Денис Мацуев, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, спортивный комментатор Константин Генич и бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия.

«Федор Черенков — мой любимый футболист. Это уникальный человек для нашего спорта, его любили и уважали даже болельщики других клубов. Нашей задачей было снять не очередной спортивный байопик, а масштабное, достоверное, современное кино. А то, как снят футбол, уверен, удивит многих, так его еще никто не снимал у нас в стране, а может, и в мире», — заявил генеральный продюсер проекта Сергей Шишкарев.

Фильм «Федя. Народный футболист» выйдет в прокат 31 октября.