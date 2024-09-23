Выступавший за возвращение россиян азербайджанец Мамедов получил новую должность в ФИФА

Азербайджанский дзюдоист и футболист Эльхан Мамедов получил должность главного руководителя по работе с национальными ассоциациями ФИФА, сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что 42-летний Мамедов приступит к исполнению должностных обязанностей с 1 ноября. Его заместителем будет бывший полузащитник сборной Швейцарии Желсон Фернандеш.

Азербайджанец более 14 лет занимал пост генерального секретаря Ассоциации футбольных федераций Азербайджана. В апреле 2022 года он был назначен директором европейских ассоциаций — членов ФИФА.

В мае 2022 года Мамедов на конференции РФС выразил надежду на скорейшее возвращение российского футбола на международную арену. В феврале этого же года ФИФА и УЕФА отстранили все р оссийские сборные и клубы от турниров под эгидами организаций.

Мамедов является чемпионом мира, чемпионом Европы, бронзовым призером мирового первенства по дзюдо. После завершения карьеры дзюдоиста он также вел тренерскую деятельность.