Яшин включен в символическую сборную лучших футболистов мира по версии ChatGPT

Легендарный советский вратарь Лев Яшин вошел в символическую сборную лучших футболистов мира всех времен по версии чат-бота ChatGPT.

Полностью символическая сборная мира выглядит следущим образом:

Вратарь — Лев Яшин (СССР); защитники — Роберто Карлос (Бразилия), Паоло Мальдини (Италия). Франц Беккенбауэр (Германия), Маркос Кафу (Бразилия); полузащитники — Йохан Круифф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина); нападающие — Пеле (Бразилия), Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина).

Ранее Яшин был признан лучшим голкипером в истории футбола по версии чат-бота ChatGPT.

Яшин умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет. Голкипер — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР в составе «Динамо», трехкратный победитель Кубка СССР. Он единственный вратарь — обладатель «Золотого мяча», получивший эту награду в 1963 году.