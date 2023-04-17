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Сегодня, 22:10

Юрист Мясников считает, что тренера Низрюхина могут заключить под стражу из-за смертельного ДТП

Алина Савинова
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Юрист Вадим Мясников рассказал о том, как действия главного тренера команды Медиалиги «Бей-Беги» Александра Низрюхина при ДТП могут повлиять на решение суда об избрании меры пресечения.

«Что касается того, что кто-то оставил человека умирать, то это, естественно, отдельный раздел уголовного кодекса, который применяется. Либо это будет расценено в совокупности с другими факторами, как, например, оставление места происшествия. Давайте исходить из того, что кто-то сбил человека. Первое, что он должен был сделать, это попытаться избежать столкновения. Если нет возможности, то остановиться, помочь и вызвать необходимые службы. Если этого не произошло, а место он покинул место происшествия, то это отдельный состав уголовного кодекса — «оставление человека в опасности». Он должен был понимать, насколько серьезный вред он причинил. Это будет учтено при избрании меры пресечения. По данной категории дел обычно мера пресечения не связана с лишением свободы. Обычно. Это, как правило, подписка о невыезде. Но, учитывая общественный резонанс, учитывая другие обстоятельства дела, следствие может настаивать на заключении под стражу или ограничении свободы. Домашний арест или какие-то другие меры — это на усмотрение следствия», — цитирует Мясникова «Газета.Ru».

В ночь на 9 апреля Низрюхин сбил насмерть 20-летнего Никиту Крюкова. Отмечалось, что удар пришелся молодому человеку в живот. Низрюхин покинул место происшествия и не оказал пострадавшему никакой помощи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/17/20233699.shtml?updated
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