Жирков: «Жалко, что не сфоткался в свое время с Дацюком — болею за «Детройт»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков поделился мнением о своей популярности после завершения карьеры.

— Кажется, в популярности вы не теряете. С чем это связано?

— С тем, что я забросил первую шайбу в хоккейной Медиалиге. Стал медиаперсоной.

— С кем бы вы сами хотели сделать селфи?

— Когда играл в «Зените», не сфоткался в свое время с Пашей Дацюком, — болею за «Детройт». Жалко, — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки».