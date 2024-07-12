Сегодня, 12:16
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков поделился мнением о своей популярности после завершения карьеры.
— Кажется, в популярности вы не теряете. С чем это связано?
— С тем, что я забросил первую шайбу в хоккейной Медиалиге. Стал медиаперсоной.
— С кем бы вы сами хотели сделать селфи?
— Когда играл в «Зените», не сфоткался в свое время с Пашей Дацюком, — болею за «Детройт». Жалко, — цитирует Жиркова «РБ Спорт».
Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки».