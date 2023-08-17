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Сегодня, 07:43

«Зенит», «Локомотив» и «Црвена Звезда» — в плей-офф турнира в Москве

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Во второй день международного юношеского турнира UTLC CUP, проходящего в столице, все три российских команды одержали победы.

Юные футболисты петербургского «Зенита» второй тур подряд забили соперникам пять безответных мячей — на этот раз пострадал турецкий «Фенербахче». Егор Потапенко быстро оформил дубль, а к перерыву сине-бело-голубые вели уже четыре мяча, сняв вопросы об исходе встречи.

А вот успех «Локо» получился волевым — после первой 30-минутки москвичи проигрывали «Астане», это Алихан Рамазанов разобрался с защитником в штрафной и открыл счет. Чтобы перевернуть ход игры, железнодорожникам хватило трех минут в середине второго тайма. Отличились Артем Лаврентьев с пенальти и Егор Куклев. Теперь в третьем туре «Локомотив» и «Зенит», уже гарантировавшие себе выход в полуфинал, определят победителя своей группы.

Тогда как в другой сильнейший уже выявлен — это действующий обладатель трофея «Црвена Звезда». Сербская команда вслед за ЦСКА разгромила и минское «Динамо» в том же стиле. Быстрый гол Вука Джаича и доминирование на поле.

На второе же место вышли армейцы — больше тайма они не могли взломать оборону турецкого «Фатих Карагюмрюка». А когда ЦСКА повел, Тарык Калпаклы отквитал один мяч с пенальти. И все-таки российская команда дожала соперников, а Дмитрий Губкин оформил дубль. Теперь вторую путевку в плей-офф разыграют москвичи и минчане.

Международный футбольный турнир UTLC Cup учрежден АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» в качестве социального проекта, объединяющего страны на Евразийском континенте. Соревнованиях проходят с 15 по 19 августа, в них участвуют восемь академий из России, Белоруссии, Турции, Казахстана и Сербии.

UTLC CUP-2023

Группа А

«Динамо» — «Црвена Звезда» — 0:3 (0:2)

Голы: Джаич, 7. Чукич, 22. Павлица, 58.

ЦСКА — «Фатих Карагюмрюк» — 4:1 (0:0)

Голы: Грачев, 32 (с пенальти). Губкин, 41, 57. Елисеев, 60 — Калпаклы, 51 (с пенальти).

Группа В

«Локомотив» — «Астана» — 3:1 (0:1)

Голы: Лаврентьев, 39 (с пенальти). Куклев, 41, 46 — Рамазанов, 14.

«Зенит» — «Фенербахче» — 5:0 (4:0)

Голы: Потапенко, 6, 16. Лебедев, 20. Юдин, 25 (с пенальти). Салихов, 42.

17 августа

10.00 «Фатих Карагюмрюк» — «Црвена Звезда»

11.10 ЦСКА — «Динамо»

16.00 «Фенербахче» — «Астана»

17.10 «Локомотив» — «Зенит»

«Спорт-Экспресс» является официальным партнером турнира UTLC Cup

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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