Сегодня, 07:43
Во второй день международного юношеского турнира UTLC CUP, проходящего в столице, все три российских команды одержали победы.
Юные футболисты петербургского «Зенита» второй тур подряд забили соперникам пять безответных мячей — на этот раз пострадал турецкий «Фенербахче». Егор Потапенко быстро оформил дубль, а к перерыву сине-бело-голубые вели уже четыре мяча, сняв вопросы об исходе встречи.
А вот успех «Локо» получился волевым — после первой 30-минутки москвичи проигрывали «Астане», это Алихан Рамазанов разобрался с защитником в штрафной и открыл счет. Чтобы перевернуть ход игры, железнодорожникам хватило трех минут в середине второго тайма. Отличились Артем Лаврентьев с пенальти и Егор Куклев. Теперь в третьем туре «Локомотив» и «Зенит», уже гарантировавшие себе выход в полуфинал, определят победителя своей группы.
Тогда как в другой сильнейший уже выявлен — это действующий обладатель трофея «Црвена Звезда». Сербская команда вслед за ЦСКА разгромила и минское «Динамо» в том же стиле. Быстрый гол Вука Джаича и доминирование на поле.
На второе же место вышли армейцы — больше тайма они не могли взломать оборону турецкого «Фатих Карагюмрюка». А когда ЦСКА повел, Тарык Калпаклы отквитал один мяч с пенальти. И все-таки российская команда дожала соперников, а Дмитрий Губкин оформил дубль. Теперь вторую путевку в плей-офф разыграют москвичи и минчане.
Международный футбольный турнир UTLC Cup учрежден АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» в качестве социального проекта, объединяющего страны на Евразийском континенте. Соревнованиях проходят с 15 по 19 августа, в них участвуют восемь академий из России, Белоруссии, Турции, Казахстана и Сербии.
UTLC CUP-2023
Группа А
«Динамо» — «Црвена Звезда» — 0:3 (0:2)
Голы: Джаич, 7. Чукич, 22. Павлица, 58.
ЦСКА — «Фатих Карагюмрюк» — 4:1 (0:0)
Голы: Грачев, 32 (с пенальти). Губкин, 41, 57. Елисеев, 60 — Калпаклы, 51 (с пенальти).
Группа В
«Локомотив» — «Астана» — 3:1 (0:1)
Голы: Лаврентьев, 39 (с пенальти). Куклев, 41, 46 — Рамазанов, 14.
«Зенит» — «Фенербахче» — 5:0 (4:0)
Голы: Потапенко, 6, 16. Лебедев, 20. Юдин, 25 (с пенальти). Салихов, 42.
17 августа
10.00 «Фатих Карагюмрюк» — «Црвена Звезда»
11.10 ЦСКА — «Динамо»
16.00 «Фенербахче» — «Астана»
17.10 «Локомотив» — «Зенит»
«Спорт-Экспресс» является официальным партнером турнира UTLC Cup
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -