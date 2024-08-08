Жирков рассказал, что пока не готов становиться тренером

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, почему пока не готов начать профессиональную тренерскую карьеру.

Ранее стало известно, что Жирков присоединился к тренерскому штабу клуба Медиалиги — ростовского СКА.

«Впечатления от Медиалиги? Вижу на тренировках ребят, которые производят впечатление — все, как в профессиональной команде. И устроено, и сделано все, как в профессиональной команде. То есть эти команды уже такие, как в профессиональном футболе — и по организации, и по игрокам. Профессиональный футбол? Звали в родной Тамбов тренером. Но надо было столько сделать по семейным делам — в голове не укладывалось. Пока не готов», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

40-летний экс-футболист завершил карьеру в 2023 году. В данный момент Жирков проходит обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.