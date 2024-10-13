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Сегодня, 16:36

Жирков: «В дом престарелых точно не хочется, там кальян не дадут»

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Экс-футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, до скольки лет он хотел бы дожить.

«До скольки лет я хотел бы жить? Смотря как ходить буду. Или вообще лежать, блин. Если я буду как некоторые восьмидесятилетние, которых я знаю, — они бегают, занимаются спортом, то можно было бы и до 80 лет пожить. Дожить до 100 лет? Сложно, не знаю. Если попаду в дом престарелых, мне там будет тяжело — кальян точно не дадут», — заявил Жирков.

Жирков завершил карьеру в 2022 году. 41-летний россиянин наиболее известен по выступлениям за ЦСКА, «Анжи», «Челси», «Динамо» и «Зенит».

Источник: РБ Спорт
Юрий Жирков

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