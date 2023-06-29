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29 июня, 23:13

Жорже Жезуш может стать самым высокооплачиваемым тренером сборной

Ана Горшкова
Корреспондент
Жорже Жезуш.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Жорже Жезуш станет самым высокооплачиваемым тренером сборной в мировом футболе, если возглавит Саудовскую Аравию, сообщает UOL.

По данным источника, в ближайшие дни 68-летний специалист подпишет контракт сроком до ЧМ-2026 и будет зарабатывать по 10 миллионов евро каждый год.

Самым высокооплачиваемым тренером сборной на данный момент является Ханс-Дитер Флик (Германия, 6,5 миллиона евро).

12 июня Жезуш после победы в Кубке Турции над «Истанбулом» (2:0) объявил об уходе из «Фенербахче». Португалец возглавлял клуб с лета 2022 года.

Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Турции и стала победителем Кубка страны.

Источник: UOL
Футбол
Сборная Саудовской Аравии по футболу
ФК Фенербахче
Жорже Жезуш
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