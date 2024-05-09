Моуринью рассказал, когда завершит тренерскую карьеру: «До тех пор я продолжу побеждать»

Тренер Жозе Моуринью рассказал, когда планирует завершить карьеру. С января 2024 года португалец находится без работы после отставки из «Ромы».

«Я завершу свою карьеру в промежутке между 2035 и 2040 годами. До тех пор я продолжу побеждать. Моя история уже написана, так что никто не сможет ее стереть», — цитирует 61-летнего Моуринью A Bola.

Карьера португальца в качестве главного тренера началась в 2000-м, когда он возглавил «Бенфику». Позже Моуринью тренировал «Униау Лейрия», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рому».