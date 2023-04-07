Зидан, Моуринью и Капелло войдут в новый орган УЕФА по обсуждению изменений в футболе

Европейский футбольный союз (УЕФА) создаст Совет с участием легендарных тренеров и игроков, сообщает The Times. Главной деятельностью комитета будет проведение консультаций по изменению правил игры, судейству, календарю соревнований и развитию молодежи. По информации британского издания, в список участников нового органа УЕФА вошли следующие специалисты: Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьер Дзанетти, Луиш Фигу, Филипп Лам, Рональд Куман, Гарет Саутгейт, Рио Фердинанд, Микаэль Лаудруп, Рафа Бенитес, Роберто Мартинес, Робби Кин. Главой футбольного совета был избран бывший игрок сборной Хорватии и «Милана» Звонимир Бобан. Первое заседание «звездной» комиссии запланировано на 24 апреля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Предполагается ежегодное проведение подобных встреч.