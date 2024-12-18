Звезды мирового и отечественного футбола выступят на «Кубке Легенд» — 2025 в Москве

С 7 по 9 февраля 2025 года московский Дворец спорта «Мегаспорт» в 17-й раз примет международный футбольный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Еременко. Событие традиционно объединит легендарных представителей отечественного футбола, а также мировых звезд этой игры.



В 2025 году за главный трофей «Кубка Легенд» поборются шесть команд: сборная мира, «Легенды Европы», «Легенды Африки», «Легенды Азии», «Легенды Латинской Америки» и «Легенды России».

В числе планируемых участников этого года — чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр, Кубка Америки, обладатели «Золотого мяча», победители Лиги чемпионов и многих других международных турниров. «Кубок Легенд» — это праздник спорта, на котором за два игровых дня пройдут девять зрелищных матчей, автограф- и фотосессии со знаменитыми футболистами, розыгрыши призов от партнеров турнира и самих футболистов.

Программу «Кубка Легенд» традиционно откроет детский день «Наше будущее»: в пятницу, 7 февраля, состоится футбольный турнир среди детей из спортивных школ Москвы, а также инклюзивный турнир для детей с синдромом Дауна, в котором примут участие зарубежные и отечественные звезды футбола.

8 февраля, в первый игровой день «Кубка Легенд», состоятся отборочные игры. В этот день в двух группах всего будет сыграно шесть матчей, по результатам которых определятся участники финальных встреч второго игрового дня.

9 февраля на поле «Мегаспорта» развернутся самые жаркие баталии за главный трофей «Кубка Легенд». Откроет день матч за пятое место среди команд, занявших в своих группах третьи места, и продолжится матчем за третье место — среди команд, занявших в группах вторые места. Завершится турнир грандиозным финалом, который разыграют победители групп.

«Кубок Легенд» — уникальный в своем формате проект, важный как для поколения легенд большого футбола, так и для юных футболистов, делающих свои первые шаги к спортивной славе. Такой обмен опытом и энергией приумножает великое наследие футбола и помогает воспитать достойную смену именитым игрокам», — заявил экс-нападающий «Динамо» и финалист Евро-2004 Кевин Кураньи.

Организаторами международного турнира выступят Департамент спорта города Москвы и международное спортивное агентство NewSport. Вход на турнир будет осуществляться без Fan ID.