Бекхэм, Пеле, Рийсе. Кто из футболистов заработал, а кто потерял все

На это есть основания: на высоком уровне даже не суперзвезды, а просто крепкие игроки могут зарабатывать круглые суммы, исчисляемые миллионами. И вести соответствующий образ жизни — дорогие машины, отдых на лучших курортах, люксовая одежда.
Но любой, даже самый выгодный контракт рано или поздно завершается, да и карьера спортсмена достаточно быстро подходит к концу. И когда финансовый поток пересыхает, становится видно, кто сумел правильно распорядиться сверхдоходами, а кто просто бездумно тратил. Сейчас даже не суперзвезды, а люди со средним достатком понимают, насколько важно жить не только сегодняшним днем и задумываться о будущем. Давайте посмотрим, кого из известных футболистов можно назвать удачливыми инвесторами или бизнесменами, а кого — нет.
Многие уверены, что высокие доходы являются гарантией комфортного будущего даже после окончания трудовой деятельности. Это не так — и история знает много примеров этому. Позаботьтесь о своем будущем сами, вступайте в программу долгосрочных сбережений НПФ «БУДУЩЕЕ». Одним из преимуществ программы является возможность разморозить и использовать накопительную часть пенсии в качестве единовременного взноса.
Когда начинаешь говорить о тех, кто правильно сумел распорядиться своей популярностью, Бекхэм приходит на ум одним из первых. Можно сколько угодно доказывать, что Спайс Бой был посредственным футболистом с ограниченным техническим арсеналом. Но он, во-первых, поиграл за такие топ-клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан» и «Пари-Сен-Жермен», а во-вторых, сумел идеально монетизировать собственную востребованность у СМИ.
Бекхэм всегда был на первых полосах газет не только благодаря футболу — он стильно одевался, женился на поп-звезде и заработал репутацию отличного семьянина, снимался в кино, выпускал именные видеоигры, охотно занимался благотворительностью, а также очень удачно подписывал рекламные контракты. Например, один из его договоров с известным производителем спортивной одежды и инвентаря является пожизненным.
Хотя Бекс завершил карьеру в 2013-м, он все еще на слуху, а его состояние некоторые источники оценивают почти в полмиллиарда долларов. Еще будучи игроком, он открыл собственную футбольную академию, проработавшую несколько лет, выпускал книги, парфюм и много чего еще, удачно вкладывался в недвижимость. А главной его инвестицией стало приобретение в 2014 году за 25 миллионов долларов права создать клуб американской МЛС. Процесс запуска занял больше пяти лет, но в 2020-м «Интер Майами» дебютировал в лиге. Сейчас в нем играют, например, Лионель Месси и Луис Суарес.
В списке бизнесменов от футбола не обойтись и без лучшего игрока за всю историю. Пеле был одним из первопроходцев в создании того, что сейчас принято именовать «личный бренд». Его имя действительно знали даже те, кто был максимально далек от футбола, оно стало нарицательным.
Давайте не забывать, что в 60-х и 70-х зарплаты в футболе были очень далеки от современных, да и Пеле почти всю карьеру отыграл в родном «Сантосе», лишь перед уходом из спорта заглянув на заработки в «Нью-Йорк Космос». Тем не менее Король футбола стал мультимиллионером. Еще будучи игроком, он подписывал выгодные рекламные контракты, а также ездил с клубом в коммерческие турне.
Пеле покупал кофейные плантации и рекламировал собственный кофе, писал биографические книги, читал лекции — например, в 2006-м его даже приглашали на Всемирный экономический форум в Давос. А еще он работал министром спорта в родной Бразилии, много лет был послом ЮНЕСКО и умер в 82 года очень обеспеченным человеком.
Многим этот седовласый англичанин, на поле бывший современником Пеле, известен прежде всего как бизнесмен, но Уилан 10 лет отыграл на профессиональном уровне за «Блэкберн» и «Крю Александра». Повторимся, дело было в середине века, когда доходы футболистов были вовсе не такими, как сейчас.
Но Уилан, еще не закончив играть, пошел в бизнес. Он создал сеть супермаркетов эконом-класса, которую в конце 70-х продал за 1,5 миллиона фунтов. Затем запустил другую сеть — магазинов спортивных товаров и фитнес-клубов, ставшую второй по величине в Великобритании. Все это принесло ему состояние, превышающее 200 миллионов долларов.
Не остался Уилан в стороне и от футбола — в 1995 году он стал владельцем «Уигана», который за 10 лет проделал путь от третьего дивизиона до премьер-лиги и задержался там на восемь сезонов. А в 2013-м клуб выиграл Кубок Англии, ставший первым трофеем и для Уилана. Пост президента «Уигана» он покинул через два года.
Нидерландский полузащитник памятен многим своими выступлениями за «Аякс», мадридский «Реал», итальянские «Интер» и «Милан». При этом большая часть его игровой карьеры прошла как раз на Апеннинах. Там же, кстати, он получил экономическое образование и степень магистра в престижном миланском университете Боккони. И за это был прозван одноклубниками Профессором.
Полученные знания Зеедорф, повесивший бутсы на гвоздь в 2014-м, начал применять до окончания игровой карьеры. Например, основанный им благотворительный фонд участвует в многочисленных социально ориентированных проектах в родном для Кларенса Суринаме. Им даже построен стадион в Парамарибо.
А в Италии у Зеедорфа успешно работает ресторанный бизнес. Совместно с известным шеф-поваром он открыл сеть из нескольких заведений японской кухни. Сейчас она насчитывает шесть точек в Милане, Риме, Порто-Черво и на Сардинии. Рестораны приносят Кларенсу неплохой доход.
Еще один бывший футболист «Милана» в нашем списке. Пату, известный по кличке Утенок, помимо красно-черных поиграл еще почти в десятке бразильских, европейских и даже азиатских клубов. Но, по мнению экспертов, так и не смог добиться максимума как футболист и закончил карьеру в 2023 году в «Сан-Паулу».
Несмотря на это, его состояние оценивается примерно в 145 миллионов евро, что делает бразильца одним из самых богатых современных футболистов. Дело в том, что Пату давно и успешно занимается бизнесом — большая часть его доходов не связана с зарплатой в клубах и рекламными контрактами.
Например, он является владельцем популярной в Бразилии сети ресторанов быстрого питания. Также в его портфолио есть собственный бренд водки, линия мужской одежды, инвестиции в недвижимость. Поэтому Пату, которому сейчас только 34, уже может не переживать за будущую пенсию.
Этот игрок известен не только как бывший муж поп-певицы Шакиры или чемпион мира и Европы — на счету Пике более 100 матчей за сборную Испании. Но и как один из крупных инвесторов от мира футбола. Начав профессиональную карьеру в «Манчестер Юнайтед», большую ее часть Жерар провел в «Барселоне», закончив в 2022 году.
Теперь Пике может посвящать все свое время инвестициям и бизнесу, тем более что у него неплохо получается. Вероятно, эта склонность передалась ему от отца, также бывшего крупным предпринимателем. В середине прошлого десятилетия Жерар вошел в число совладельцев группы компаний, которая в 2018 году приобрела у Международной федерации тенниса права на проведение Кубка Дэвиса, после чего престижный турнир пережил серьезные реформы.
Также компания Пике работает на рынке телевизионных прав на показ различных турниров, вкладывается в киберспорт. А еще Жерар запустил в Барселоне аналог популярной в России футбольной медиалиги.
Есть расхожее мнение: чтобы обеспечить комфортное будущее, достаточно много зарабатывать. Это не так. Как мы видим, даже звезды футбола, несмотря на высокие зарплаты, задумываются о том, как будет строиться их доход после окончания карьеры. Создавайте будущее сами с помощью программы долгосрочных сбережений от НПФ «БУДУЩЕЕ». Заключите договор долгосрочных сбережений и получите софинансирование от государства на сумму до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу, а также возможность получать налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год.
Французского полузащитника болельщики помнят по выступлениям за лондонский «Арсенал». Также он выступал за «Марсель», «Милан», «Кристал Пэлас» и «Хетафе», а еще провел три игры за сборную Франции. Можно уверенно сказать, что карьера у Фламини вышла неплохой, но суперзвездой он никогда не был.
Зато сейчас француз потенциально является богатейшим бывшим футболистом мира, обходя и Бекхэма, и Месси, и обоих Роналду, вместе взятых. Дело в том, что еще в 2008 году он вместе с итальянцем Паскуале Гранатой основал в Пизе технологический стартап, с годами ставший первым в мире массовым производителем левулиновой кислоты.
Это вещество, по мнению ученых, способно стать ключевым в производстве биотоплива, которое призвано со временем полностью заменить нефть. Компания успешно развивается, сейчас в ней работают уже несколько сотен сотрудников, получает различные премии, а ее оценочная стоимость варьируется в промежутке от 20 до 30 миллиардов долларов.
Есть успешные инвесторы и среди российских футболистов. Например, Игорь Денисов, выступавший за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив», в свое время прослыл одним из самых неуступчивых игроков на поле. А также нередко оказывался в центре различных конфликтов и скандалов благодаря тяжелому характеру.
Но оказалось, что при всем при этом Денисов вполне успешен в качестве предпринимателя. У него долгое время была доля в строительной компании. Но главным интересом Игоря с начала 10-х стала коммерческая недвижимость. Благодаря ряду успешных вложений ныне он может чувствовать себя финансово независимым человеком.
Самый успешный российский тренер последних лет, выигравший пять чемпионских титулов с «Зенитом», выделялся среди коллег, еще будучи действующим футболистом. И на поле, и в интервью — у Семака всегда был особый взгляд на жизнь.
Поэтому не стоит удивляться тому, что за пределами футбола он удачно распоряжается своими средствами. Причем в бизнес Семак пошел уже давно — еще в конце нулевых он открыл агентство по аренде лимузинов. Также Сергей Богданович открывал собственный ресторан в Петербурге и пытался стать совладельцем банка. Но главным его активом является вовсе не это.
Он является владельцем компании в Краснодарском крае, которая занимается скупкой и переработкой риса. Этот бизнес приносит Семаку ощутимую прибавку к тренерской зарплате.
А закончим наш список забавной историей. Вы спросите, кто такой Чарли Морган? Это тот самый бол-бой «Суонси», с которым в 2013-м вступил в конфликт звезда «Челси» Эден Азар. В концовке напряженного матча Морган не торопился отдавать мяч, за что Азар толкнул его, а потом ударил ногой. Скандал получился громким.
Но у истории 10 лет спустя появилось продолжение. Морган был не простым бол-боем из академии, а сыном владельца клуба. С профессиональным футболом у него так и не сложилось, но в 2016-м он с другом с помощью семьи основал компанию, выпускающую элитную водку. Сейчас его продукт занимает лидирующие позиции на британском рынке, а сам Морган с состоянием в 55 миллионов фунтов попал в список богатейших британцев, не достигших 35 лет. Сейчас он ненамного беднее самого Азара.
Впрочем, не всегда стремление преумножить заработанные деньги оборачивается доходом. Все-таки далеко не каждый футболист разбирается в хитросплетениях мира бизнеса и инвестиций. И даже те, кто пытается успешно пристроить свой капитал, в итоге могут оказаться рядом с теми, кто свои миллионные гонорары попросту прокутил.
Например, хорошо памятный болельщикам «Ливерпуля» и «Ромы» норвежец Йон-Арне Рийсе несколько лет назад подал на банкротство. Его компания, основанная вместе с агентом, прогорела, а сам он стал еще и фигурантом дела о мошенничестве на крупную сумму.
У бывшего полузащитника «Астон Виллы» Ли Хендри не оправдались крупные инвестиции в недвижимость, а остатка средств он лишился в результате развода. Бывший вратарь сборной США Брэд Фридель слишком поверил в идею открыть собственную футбольную академию. Он вложил больше 10 миллионов долларов в сооружение инфраструктуры, но бизнес вылетел в трубу и оставил Фриделю только огромные долги. И такие примеры далеко не единичны. В бизнесе очень важно трезво оценивать свои силы, а также пользоваться советами проверенных специалистов.