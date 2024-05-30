Главный герой сезона. Хаби Алонсо снова взломал современный футбол

Один из великих полузащитников своего времени стал отличным тренером.

Нет универсального рецепта, как из хорошего игрока превратиться в великого. Одним талантом здесь явно не обойтись. История знает немало примеров, когда самые одаренные спортсмены не могли реализовать свой потенциал. Еще больше — когда они так и оставались в категории вечно подающих надежды.

Уэйн Гретцки говорил, что хороший игрок находится там, где шайба, а великий — там, где она будет. Выходит, нужно быть визионером — не просто жить текущим моментом, а предвидеть, что будет на поле через несколько мгновений или несколько минут. В бизнесе и личных финансах то же самое качество отличает лидеров рынка и успешных людей.

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Футбол в крови

Очень сложно преуспеть там, где все постоянно течет и меняется — к футболу это тоже применимо. Но у Хаби Алонсо получилось войти в эту реку дважды. Десятилетие назад он считался одним из лучших игроков центра поля, сейчас заставил говорить о себе в превосходных тонах уже как о тренере. Случай не уникальный, но и точно не рядовой.

Гипускоа, что в Стране Басков, — самая маленькая провинция в Испании. Зато здесь очень любят футбол и хорошо в нем разбираются. Нынешний главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль, не раз выигрывавший еврокубки, а сейчас отлично работающий в английской «Астон Вилле» Унаи Эмери, успевший потренировать «Реал» и сборную Испании Хулен Лопетеги — все они уроженцы Гипускоа. Как и Хаби Алонсо, в нынешнем сезоне разрывающий бундеслигу и Лигу Европы с леверкузенским «Байером». Один только рекорд континента по длине беспроигрышной серии чего стоит. И для тех, кто не очень давно следит за футболом, Алонсо-тренер уже затмил Алонсо-игрока. И напрасно.

В случае с Алонсо выражение «просто не мог не стать футболистом» — не оборот речи, а констатация факта. Его отец Перико Алонсо входил в великую команду «Реал Сосьедада», дважды подряд выигрывавшую чемпионат Испании в начале 1980-х, а третий титул взял, уже перейдя в «Барселону». Поэтому Хаби, как и его старший брат Микель, родился в Стране Басков, а раннее детство провел в Каталонии, где Алонсо-старший также успел поиграть за «Сабаделль». Отец нередко брал сыновей с собой на тренировки, где те возились с мячом. И Хаби уже тогда куда больше нравилось отдавать передачи, чем бить по воротам.

После возвращения семьи в Сан-Себастьян, где Перико стал работать тренером в местных командах низших лиг, Хаби проводил большую часть времени, пропадая с мячом на роскошном океанском пляже Де Ла Конча. И еще до попадания в академию скромного клуба «Антигуоко» он решил стать опорным полузащитником — потому что игрокам этого амплуа, помимо прочего, нужно уметь работать с мячом и развивать атаки. Эти качества со временем стали его фирменным знаком.

Хаби Алонсо (слева) и Валерий Карпин в «Реал Сосьедаде». Фото Reuters

Универсальный солдат

В «Реал Сосьедад» Алонсо, как ни удивительно, попал из «Антигуоко» только в 17 лет, минуя клубную академию. К тому моменту он уже успел побывать в Ирландии — учил английский язык по программе школьного обмена. Там же юный испанец, кстати, всерьез увлекся гэльским футболом — если упрощенно, это нечто среднее между привычным нам футболом и регби. Алонсо всегда был открыт миру и чему-то новому, и это тоже помогло ему построить успешную карьеру. А пребывание в Ирландии в будущем поспособствовало адаптации в «Ливерпуле».

Но туда еще предстояло попасть. «Реал Сосьедад» в те времена болтался в подвалах турнирной таблицы, в клубе часто менялись тренеры. Все изменилось с приходом Джона Тошака. Эксцентричный валлиец сразу нашел общий язык с молодым хавбеком (видимо, не зря тот ездил в Ирландию). Тошак неожиданно для всех сделал Алонсо капитаном команды и даже разработал для него специальные тренировки, чтобы тот продолжал прогрессировать.

Именно в эти годы Алонсо выработал свой собственный стиль игры. Он стал настоящим универсалом, способным как помочь одноклубникам в обороне, так и разогнать атаку. Многие считают, что опорники — это прежде всего питбули, выгрызающие у соперника мяч вместе с бутсами. Что их задача — устрашать оппонентов физической мощью и собирать отскоки. Но Алонсо был максимально далек от этого шаблона. Нет, с отбором и физическими данными у него все было в порядке. Порой Алонсо даже критиковали за излишнюю жесткость, приводившую к карточкам разного цвета. Мог он и побороться в воздухе. Но при этом был куда больше чем классический опорник. Алонсо был глубинным плеймейкером. Высочайшая культура паса, отличное видение поля и способность читать игру, отличная техника работы с мячом плюс хорошо поставленный удар — у Алонсо почти не было слабых мест. Он мог и отнять мяч, и отдать тонкую передачу на любое расстояние, и пробить. И стал одним из лучших хавбеков своего поколения.

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Стивен Джеррард (нижний ряд в центре) празднует победу в Кубке Англии-2006 с партнерами по «Ливерпулю»: Хаби Алонсо стоит справа от Стивена. Фото Global Look Press

Старые соседи

Не зря же легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард называл Алонсо лучшим полузащитником, с которым ему когда-либо довелось играть вместе. В Англию Хаби прибыл летом 2004-го, после того как красные выиграли спор за него у мадридского «Реала». К тому моменту было очевидно, что Алонсо перерос уровень «Реал Сосьедада», но усиливать конкурента по чемпионату Испании он не захотел. И провел на берегу реки Мерси, пожалуй, лучшие пять лет своей карьеры. Как признавал сам игрок, даже после ухода из «Ливерпуля» болеть за клуб он не перестал. Он стал для него куда большим, чем просто местом работы.

С ливерпульцами Алонсо выиграл Кубок и Суперкубок Англии, невероятный финал Лиги чемпионов у «Милана», тот самый, когда команда Рафы Бенитеса отыгралась с 0:3, и Суперкубок УЕФА у московского ЦСКА. А еще здесь родился его сын, которого Хаби обещал воспитать настоящим болельщиком красных.

Конечно, в «Реал» Алонсо в итоге все-таки попал и выиграл с ним все что можно. И со сборной Испании взял два титула чемпионов Европы и один на чемпионате мира. И с Хосепом Гвардиолой успел поработать, перейдя на закате карьеры в «Баварию». И где бы ни играл, был заметным членом команды.

Хаби Алонсо в составе «Баварии». Фото Global Look Press

Алонсо закончил в 2017-м, когда истек его контракт с мюнхенцами. Отправился в «Реал» работать с молодежью, а затем вернулся в Сан-Себастьян, где возглавил вторую команду «Реал Сосьедада». А в октябре 2022-го его позвали спасать леверкузенский «Байер», барахтающийся в зоне вылета. Как преобразилась команда при новом тренере, напоминать не надо. Вечные неудачники из «Неверкузена» в нынешнем сезоне стали чемпионами досрочно.

А вот вам еще одна история. Еще в те времена, когда Алонсо гонял мяч по пляжу, у него был закадычный друг. Ребята учились в разных школах, но сошлись на почве любви к футболу. Долгие годы играли за тот самый «Антигуоко», но потом судьба их развела. Алонсо попал в «Реал Сосьедад», а его друг отправился в юношескую команду «Барселоны». Потом все-таки попал в клуб из Сан-Себастьяна — ровно в тот год, когда Алонсо уехал в «Ливерпуль». Хаби чуть позже убедил друга последовать за ним, после чего тот перешел... в «Эвертон». И задержался в Англии почти на 20 лет. Сейчас он тренирует «Арсенал», а зовут этого друга Микель Артета. В следующем сезоне они должны встретиться в Лиге чемпионов — два пацана, когда-то вместе игравших в футбол на пляже Де Ла Конча.