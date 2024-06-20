От него отказалась приемная семья, а он стал лучшим плеймейкером мира. Невероятная история де Брюйне

Как парень, от которого отказалась приемная семья, стал одним из лучших полузащитников Европы.

Плеймейкеры в футболе — штучный товар. Их нет в списке классических амплуа, среди защитников, полузащитников и нападающих, потому что такой игрок должен обладать уникальным набором навыков и нестандартным мышлением. Да и не каждый тренер согласен встраивать подобных футболистов в свои схемы, где порой дисциплина важнее нестандартных ходов. Валерий Газзаев даже как-то сказал назойливым журналистам, что не знает игрока по фамилии Плеймейкер.

А мы сейчас парадоксальным образом согласимся с другим мастером слова Вадимом Евсеевым — смысл футбола ведь заключается не только в забивании голов. Большей части из них предшествуют передачи. И бывает так, что без последнего паса не случилось бы само взятие ворот. Хотя нередко можно увидеть обратное — как даже граничащая с гениальностью передача в итоге не становится голом. И в этом тоже особая прелесть футбола.

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Кевин Де Брейне (слева) и Хосеп Гвардиола. Фото Global Look Press

Лучший по версии Гвардиолы

Благодаря Кевину де Брюйне со значением слова «плеймейкер» знакомо и новое поколение болельщиков, никогда не видевших на поле Йохана Кройфа или Мишеля Платини и уже начавших забывать, как играли Франческо Тотти или Стивен Джеррард.

— Думаю, он особенный, выдающийся игрок. Он умеет на поле все. Без мяча он первый, кто готов вступить в отбор, а когда мы атакуем, то я понимаю — никто не видит поле так, как Кевин, — так стиль игры де Брюйне описывал Хосеп Гвардиола.

Каталонец знает, о чем говорит, — не зря же он в 2015-м выиграл битву за хавбека сразу у нескольких конкурентов. Де Брюйне — настоящий универсал в центре поля, который при необходимости может сыграть почти на любой позиции. Его любимое место — атакующего или центрального полузащитника, но он может выйти и на фланге, и оттянутым нападающим, и модной «ложной девяткой». Ему даже случалось, не располагая внушительными габаритами, действовать в роли опорника или, скорее, глубинного плеймейкера.

Нередко Кевина называют одним из лучших полузащитников современности. У него как будто нет слабых мест. С одной стороны — видение поля, техника, дриблинг, хорошо поставленный удар с обеих ног, с другой — атлетичность, работоспособность, выносливость, действия без мяча. Де Брюйне может все 90 минут напрягать соперников, грозить неприятностями из любой точки поля. Ну и главное — он может отдать классную, точную, неожиданную передачу почти на любое расстояние, короткую или длинную, низом или верхом. Благодаря отличному чтению игры он словно предвидит будущее, просчитывая обстановку на поле на несколько шагов вперед. Как хакер, который находит уязвимости в чужой системе и моментально ими пользуется.

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Когда «Манчестер Сити» в 2023-м сделал требл, бывший игрок сборной Англии, а ныне эксперт канала Sky Sports Джейми Реднапп назвал де Брюйне «лучшим полузащитником, когда-либо игравшим в премьер-лиге». Поставив бельгийца выше таких легенд, как Стивен Джеррард или Фрэнк Лэмпард. Вот уже девять сезонов Кевин занимает центральное во всех смыслах слова положение в игре «Сити».

Маленький Кевин Де Брейне. Фото кадр видео YouTube-канала The King's Kick

Мимо «Ливерпуля»

Хотя сам он хотел оказаться в составе совсем другого английского гранда, а должен был заиграть в третьем. Де Брюйне, кстати, не самый типичный бельгиец. Его мать Анна росла в семье колонистов в Африке — родилась в Бурунди, потом жила в Кот-д'Ивуаре. А юность ее прошла в Лондоне — лишь выйдя замуж, Анна переехала в Бельгию, где семья поселилась в окрестностях Гента.

Но к «английским» бабушке и дедушке юный Кевин ездил по нескольку раз в год. «Мы проводили в Лондоне каждые школьные каникулы и постоянно встречали там Рождество. Поэтому я считаю Англию своим вторым домом», — рассказывал де Брюйне. Кстати, именно благодаря деду де Брюйне в детстве был фаном «Ливерпуля». В интервью, данном в академии «Гента», 11-летний полузащитник сказал, что считает кумиром Майкла Оуэна и мечтает когда-нибудь сыграть за красных. Де Брюйне даже спал на постельном белье с символикой «Ливерпуля».

Но оказаться в любимом с детства клубе ему было не суждено. Перебравшись из «Гента» в академию «Генка», он в 17 лет дебютировал во взрослой команде. А на следующий сезон уже стал твердым игроком основы. Выиграв с клубом все возможные трофеи в Бельгии — чемпионат, Кубок и Суперкубок, через три года де Брюйне отправился в АПЛ, но вовсе не в «Ливерпуль», а в «Челси».

В Лондоне он своего шанса так и не дождался. Его сразу отдали в аренду «Вердеру», где Кевин провел отличный сезон в бундеслиге. А после возвращения полгода мариновали в запасе. Как стало известно позже, «Челси» после командировки в Бремен не отпустил хавбека в дортмундскую «Боруссию». Желто-черные тогда только продали Марио Гетце в «Баварию», и Юрген Клопп очень хотел видеть на его месте именно де Брюйне. Игрок уже успел согласовать с «Боруссией» личный контракт. Но на трансфер наложил вето Жозе Моуринью. Особенный переубедил де Брюйне, но только для того, чтобы тот через полгода оказался в «Вольфсбурге».

С «волками» бельгиец за полтора сезона выиграл два трофея и постоянно прогрессировал. Стало понятно, что этот уровень он перерос. И хотя «Вольфсбург» отчаянно пытался сохранить своего лидера, отказаться от 75 миллионов евро, предложенных «Сити», было невозможно.

Кевин Де Брейне. Фото Global Look Press

Трудный ребенок

Де Брюйне — нетипичный футболист и за пределами поля. Он не стремится на первые полосы таблоидов и в разделы светской хроники. Вы не найдете новостей о том, что он купил личный самолет, разбил очередной люксовый автомобиль или спустил миллион в казино. Достаточно сказать, что одним из хобби бельгийца является наблюдение за птицами — он любит прогуляться по полям и лесам, наслаждаясь дикой природой. И является крупным спонсором одного из немецких заповедников.

Впрочем, несколько моментов личной жизни де Брюйне все-таки попали в фокус внимания широкой публики. Еще до перехода в «Сити» пресса смаковала любовный треугольник — у Кевина отбил девушку его товарищ по сборной Бельгии Тибо Куртуа. История там крайне запутанная. Каролина Лейнен, так зовут роковую красавицу, утверждала, будто сначала узнала об измене де Брюйне с лучшей подругой, а уж потом ответила на знаки внимания Куртуа. Как бы то ни было, отношения Кевина и Каролины после этого прекратились, а с Куртуа де Брюйне не разговаривает до сих пор, хотя прошло уже 10 лет. «Не могу поверить, что Куртуа мог так поступить. Отношения между нами с тех пор чисто профессиональные», — писал Кевин в автобиографии.

Но главная драма в его жизни разыгралась гораздо раньше. Перейдя в академию «Генка», де Брюйне покинул родительский дом и переехал в другой город. Клуб поселил его в приемную семью, чтобы он мог посещать тренировки и ходить в школу. Ребенком Кевин был таким же, как и сейчас, — тихим и довольно замкнутым. И вот что из этого вышло, по словам самого игрока:

«Так прошел год — у меня все было нормально и в учебе, и в футболе. Никаких проблем, драк или чего-то в таком роде. В конце мая я собрал вещи и поблагодарил свою приемную семью. Мне сказали: «Увидимся после каникул. Хорошего лета!» А когда я приехал домой, то первое, что увидел, — плачущая мама. Я подумал, что случилось что-то плохое, может, кто-то из родственников умер. Спросил: «В чем дело?» То, что она сказала в ответ, изменило всю мою жизнь. Оказывается, приемная семья позвонила и попросила, чтобы я не возвращался. Они не хотели больше меня видеть. Я был в шоке: «Как? Почему?» Мама сказала: «Они считают, что ты трудный ребенок. Слишком тихий, с тобой невозможно общаться». Я тогда был никем, и такое развитие событий могло серьезно помешать карьере. Клуб считал, что от меня могут быть неприятности. Тогда я просто взял мяч и вышел на улицу, к забору, где я играл ребенком. И несколько часов просто бил мячом об ограду».

Как вспоминает де Брюйне, в тот день он поклялся себе, что не будет неудачником и пробьется в основной состав так быстро, как возможно. Через несколько недель его перевели во вторую команду «Генка», и он тренировался как одержимый. В одном из матчей резервистов Кевин вышел на замену после перерыва и забил пять мячей. Через два месяца его подняли в основу.

«И в один из дней моя приемная семья пришла в клуб, и женщина попыталась представить все так, будто произошло недопонимание. Сейчас, возможно, я бы перевел все в шутку, но тогда мне было совсем не смешно. Они правда сделали мне больно. И я сказал: «Вы выбросили меня в мусор, а теперь хотите, чтобы я вернулся?» Но в конечном счете, наверное, мне стоит их поблагодарить. Этот случай стал переломным моментом всей моей жизни».