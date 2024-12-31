Чемпионы мира, великие тренеры, культовый комментатор... 12 человек из мира футбола, которых не стало в 2024-м

Мы будем помнить.

Подводя итоги любого года, приходится говорить и о грустном. К сожалению, 2024-й не стал исключением и забрал многих значимых представителей футбольного мира, которые в разной степени навсегда остались в его истории.

Марио Загалло. Фото Getty Images

Марио Загалло

Без преувеличений великая личность. Всего три человека выигрывали чемпионат мира и как игроки, и как тренеры — бразилец был первым из них. В 1958 и 1962 годах представлял сборную на поле, а в 1970-м — на бровке.

Более того, Загалло единственный, кто брал золото в трех статусах, в 1994-м поехал на турнир ассистентом главного. В самом начале 2024 года, 6 января, на странице Марио в соцсетях появился печальный пост: «С большим сожалением сообщаем о кончине нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек. Гигантский идол. Патриот, который оставляет нам наследие великих достижений».

Легенде было 92 года.

Франц Беккенбауэр. Фото Getty Images

Франц Беккенбауэр

По кошмарному совпадению через два дня после ухода Загалло пришла еще одна трагическая новость — не стало второго человека, который брал ЧМ футболистом и тренером. Кайзер — абсолютно культовая фигура. Двукратный обладатель «Золотого мяча», изобретатель позиции либеро, чемпион мира и Европы, трехкратный победитель Кубка чемпионов.

Немец около года не появлялся на публике из-за проблем с сердцем и болезни Паркинсона. 7 января Франц Беккенбауэр скончался во сне в окружении семьи. В октябре France Football вручил семье великого спортсмена специальную награду на церемонии «Золотого мяча», а в декабре его родная «Бавария» вывела пятый номер из обращения — в память о Кайзере.

Луиджи Рива и Джанни Ривера. 1970 год. Фото Getty Images

Луиджи Рива

Лучший бомбардир в истории сборной Италии. Последний матч за национальную команду нападающий провел в июне 1974 года, но его 35 голов до сих пор остаются рекордными. Из действующих футболистов лучший показатель у Чиро Иммобиле — 17 мячей. То есть в ближайшее время Риву почти наверняка никто с первого места не сдвинет. Впечатляет и средняя результативность Луиджи: форвард занимает третье место по среднему числу голов за игру среди тех, кто выходил на поле хотя бы десять раз.

Такой же список Рива возглавляет и в «Кальяри», которому отдал 13 лет, проведя 374 матча и отличившись 205 раз. Более масштабных персон в истории клуба не было. Карьера получилась добротной, Луиджи выигрывал серию А и чемпионат Европы, а еще брал мировое серебро в 1970-м. 22 января 79-летний итальянец умер от сердечного приступа.

В апреле издание FourFourTwo поставило Луиджи на пятую строчку в рейтинге лучших атакующих игроков в истории страны.

Никита Куриленко. Фото ФК «Амкал»

Никита Куриленко

Более известный как Финито, блогер и игрок «Амкала». Начал снимать видео в первой половине 2010-х, делая в основном контент о симуляторе FIFA. Впоследствии направление разрослось, и появился медиафутбол, а Никита присоединился к «Амкалу» с момента его основания. Всего за клуб Куриленко провел 98 матчей.

В марте 2023 года Финито опубликовал пост в своем Telegram-канале: «Как вы могли заметить, третий день нет ни стримов, ни видео. 7 числа меня госпитализировали. Окончательный диагноз дали после пункции — острый миелоидный лейкоз. Говоря простым языком, рак крови. Благо удалось вовремя обнаружить, и в наши дни вся эта история лечится. Особенно в моем возрасте. Главное — силы и время, чтобы со всем этим справиться. Другого варианта, как выздороветь, я не рассматриваю. Впереди у меня месяц лечения. Неделя химиотерапии и три недели восстановления».

Блогер объемно показывал аудитории процесс лечения. Поначалу все шло неплохо — Никите сделали пересадку костного мозга, донором стал его брат. Достаточно быстро удалось добиться ремиссии, но зимой болезнь вернулась. В феврале Куриленко заболел пневмонией, а 10-го подписчики получили грустное сообщение от жены Финито: «Я не знаю, как сообщать такие новости. Сегодня утром Никиты не стало. Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам. Я прошу вас всех не забывать о Никите. Пока мы помним, он живет в наших сердцах». Никите был 31 год. Осенью в медиафутбольном сообществе организовали матч памяти Финито, который символично закончили со счетом 4:4, отославшись к игровому номеру Куриленко.

Артур Жорже и Юрий Жирков. 2004 год. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Артур Жорже

Португалец запомнился российским болельщикам по недолгой работе в ЦСКА в 2004 году, но внушительные достижения специалиста распространяются далеко за пределы нашей страны. К примеру, в 1987 году Жорже привел «Порту» к победе в Кубке чемпионов и был признан тренером года в Европе. А после этого дважды возглавлял родную сборную, за которую сам когда-то провел 16 матчей.

Карьера Артура примечательна еще и наличием двух клубов, ставших впоследствии могущественными с финансовой точки зрения — национальное золото с «ПСЖ» и «Аль-Хилялем» в 1994-м и 2002-м ценились гораздо сильнее, чем сейчас. В Москве же португалец пробыл недолго, но успел свозить команду на предсезонку, которая заложила базу для триумфа в Кубке УЕФА. И Суперкубок России забрал. 22 февраля Жорже покинул нас из-за неназванной продолжительной болезни.

Андреас Бреме. Фото Getty Images

Андреас Бреме

Хоть немец и занял лишь третье место в голосовании за «Золотой мяч» — 1990, отдав лидерство соотечественнику Лотару Маттеусу, его вклад в золото чемпионата мира того года позволял претендовать на приз. Представитель не самого атакующего амплуа забивает три гола в плей-офф, включая победный в финале в реванше против Аргентины — спорить здесь не с чем. Василий Уткин после смерти Бреме писал: «Его роль в том матче совершенно героическая и в своем роде уникальная».

Андреас по разу выигрывал чемпионат Германии с «Баварией» и «Кайзерслаутерном», который взял салатницу в первый же сезон после выхода в высшую лигу, и серию А с «Интером». В ночь с 19 на 20 февраля, через полтора месяца после ухода тренера сборной 1990 года Франца Беккенбауэра, у 63-летнего Бреме остановилось сердце.

Василий Уткин. Фото Известия

Василий Уткин

Чудовищные переплетения продолжились в марте. 19-го все мы получили шокирующее известие о кончине Василия Уткина — месяц прошел с его поста про Бреме. Вклад Василия Вячеславовича в современные спортивные медиа, как ни пытайся, переоценить не удастся. Большущая глыба и авторитет для каждого комментатора, автора и журналиста.

Бездонное наследие Уткина заключается в десятках великих репортажей и передач, множестве учеников и открытых талантов. Его хорошо знали и знают далеко за пределами футбольной вселенной. Комментатор, журналист, актер, шоумен, телеведущий, блогер — Василий за жизнь примерил немало ролей и практически во всех достигал успеха. А еще — научил нас любить футбол.

Свен-Еран Эрикссон. Фото Getty Images

Свен-Еран Эрикссон

«Это рак. Я должен бороться, пока могу. В лучшем случае у меня есть год», — заявил в начале 2024-го Эрикссон. Ранее о болезни швед не рассказывал. Специалист сохранял оптимизм: «Нужно обмануть свой мозг. Я мог бы все время думать об этом, сидеть дома и считать, что мне не повезло, и так далее. Легко оказаться в таком положении. Но нужно смотреть на вещи позитивно и не зацикливаться на неудачах, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех. Это возникает из ниоткуда и шокирует вас».

Первый иностранный тренер в истории сборной Англии насыщенно провел год — благодаря Юргену Клоппу осуществил мечту и на один день возглавил «Ливерпуль» в матче легенд, получил несколько бутылок вина и визит к себе домой от Дэвида Бекхэма, писал колонки в The Telegraph во время Евро и поддерживал Саутгейта. В конце августа Эрикссон записал видеопрощание:

«У меня была хорошая жизнь. Думаю, мы все боимся дня, когда умрем, но жизнь — это еще и смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, вы запомните меня как хорошего парня, пытавшегося сделать все, что он может. Не грустите, улыбнитесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока». Сколько силы и мужества. 26 августа Свен-Еран Эрикссон умер в 76 лет.

Сальваторе Скиллачи против Рэя Хоутона. 1990 год. Фото Getty Images

Сальваторе Скиллачи

Тот, кто втиснулся между Маттеусом и Бреме в голосовании за «Золотой мяч» 34 года назад. И тоже благодаря чемпионату мира, домашнему турниру всей жизни для итальянца. Скиллачи стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром с шестью голами. Всего за сборную у него их семь. Он забивал в каждой стадии плей-офф, и именно его мяч принес команде бронзу в битве с Англией.

Очевидно, это главный момент в карьере, в которой есть выступление в топ-клубах, но при этом нет национальных чемпионств и минимум личных наград. Зато оказались две победы в Кубке УЕФА!

Но если самое яркое пятно футбольной жизни — такое, то легендарным игрока можно называть без малейших оговорок.

Сальваторе долго боролся с раком. 18 сентября болезнь победила. 59 лет.

Йохан Нескенс. Фото Getty Images

Йохан Нескенс

Один из двух величайших Йоханов из Нидерландов 1970-х. Безусловно, Кройффа знают лучше, но Нескенс вообще-то не сильно отставал. Игроки формировали блестящую связку и в сборной, и в «Аяксе», и в «Барселоне». Два серебра чемпионата мира, бронза Евро в феноменальной команде Ринуса Михельса. И это они еще явно потолка тогда не достигли.

В 1974 году «Золотой мяч» получил Кройфф, а его тезка остановился неподалеку, на пятом месте. Уровень правда был высочайшим. Позже Нескенс работал с Гусом Хиддинком, помогая ему, например, выводить Австралию в 1/8 финала чемпионата мира. А Пеле в 2004 году включил его в список ФИФА 100.

6 октября Йохану стало плохо во время мероприятия в Алжире, где он представлял Королевский футбольный союз Нидерландов. Причины смерти не сообщаются.

Джордж Болдок. Фото Getty Images

Джордж Болдок

Любая смерть вызывает шок, непонимание и отторжение. Но новости об уходе действующего футболиста порой пробирают еще сильнее. 9 октября погиб 31-летний игрок «Панатинаикоса» Джордж Болдок — его нашли мертвым в собственном бассейне. Согласно официальным данным, спортсмен утонул.

Защитник оставил заметный след в истории «Шеффилд Юнайтед», за который провел 219 матчей. Несмотря на английское происхождение, Болдок с 2022 года играл за сборную Греции, а в 2024-м перешел в клуб из этой страны. Его партнеры по национальной команде на следующий день победили Англию в Лиге наций и, естественно, посвятили победу ушедшему товарищу. «Панатинаикос» пообещал выплатить семье Джорджа все деньги по контракту.

Алексей Бугаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Алексей Бугаев

В ноябре 2023 года экс-игрока сборной России Алексея Бугаева задержали с 495 граммами мефедрона. Через десять месяцев Краснодарский суд дал участнику чемпионата Европы-2004 9,5 лет строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков.

29 декабря стало известно, что Бугаев погиб в зоне боевых действий, информацию подтвердил отец футболиста.

Алексею было 43 года.