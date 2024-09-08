13:13! Костомаров, Ягудин, Кириленко и Хабенский сыграли в футбол на Патриарших

Благотворительный матч завершился вничью.

В субботу на Патриарших прудах состоялся благотворительный футбольный матч между командой Фонда Константина Хабенского и сборной программы ДоброFON компании FONBET, которая направила четыре миллиона рублей в поддержку подопечных Фонда — детей и молодых взрослых с опухолями головного и спинного мозга. Сам матч закончился суперрезультативно — с фантастическим счетом 13:13!

Актер Антон Богданов. Фото Алексей Кикинов

— Наш футбол всегда превращается в какой-то прекрасный праздник не только для футболистов, которые выходят на площадку, но и для зрителей. Здесь мы играем в радость. Смотрим, кто как играет, наблюдаем за соперниками, как они красиво забивают, как весело забиваем мы. Каждый раз матч в такой осенний погожий день доставляет нам огромное удовольствие. И конечно, сегодняшняя игра, как и все предыдущие, — это большая поддержка Фонда и наших подопечных, — отметил Константин Хабенский.

- Очень порадовали болельщики и домашняя атмосфера во дворе Патриарших прудов, где проходил матч. Рады, что деньги пойдут на благое дело — будем продолжать наше сотрудничество с Фондом Хабенского. Конечно, от его команды прекрасные впечатления — отличная физическая подготовка актеров, шикарный гол Константина головой в кольцо, самоотдача Антона Богданова, финты Виктора Добронравова. Лучшим игроком в нашей команде сегодня был Роман Костомаров, который боролся, постоянно открывался под удары и отдал две голевые передачи, — сказал генеральный директор FONBET Сергей Анохин, который, как и Хабенский, был капитаном одной из команд.

Роман Костомаров. Фото Алексей Кикинов

Костомаров впервые сыграл в футбол после ампутации конечностей и получил огромное удовольствие от игры.

— Эмоции переполняют! Первый раз играю в футбол после всего, что произошло. Здорово собраться всем вместе и в хорошую погоду погонять мяч на такой прекрасной площадке, а тем более когда это благое дело, — рассказал фигурист.

Помимо Костомарова, среди участников благотворительного мероприятия было множество звезд спорта: еще один знаменитый фигурист Алексей Ягудин, легенда российского баскетбола, а сейчас президент РФБ Андрей Кириленко, а также футболисты Эдамс Скляр, Ромео MBAYPE Нту и Даниил Чалов.

— Корень в сегодняшнем мероприятии — это не только яркие эмоции, которые мы получили от игры, главное — благотворительность. Для кого-то это седьмой матч, для меня — первый. Но я всегда двумя руками за, если есть возможность хоть как-то быть частью доброго дела, — поделился эмоциями Алексей Ягудин.

Алексей Ягудин. Фото Алексей Кикинов

Также в матче приняли участие актеры Виктор Добронравов, Дмитрий Хрусталев и Антон Богданов, писатель Александр Цыпкин, стендап-комик Филипп Воронин, актеры импровизации Дмитрий Позов и Антон Шастун, блогеры Роман Габдрафиков, Арсений Петров, Иван Хабенский.

- Сегодня были эмоции и смех, были голы и комбинации. Все, что должно было быть — все случилось. Вырвали ничью. Конечно, было нам непросто, но я всегда рад встретиться с друзьями и поиграть на таком спортивном празднике, — рассказал Виктор Добронравов.

Андрей Кириленко. Фото Алексей Кикинов

Антона Шастуна впечатлила игра против Андрея Кириленко.

— Первый раз играю в футбол за Фонд Хабенского. Впечатления, на самом деле, суперклассные. Я, если честно, немного переживал, когда сюда ехал. Мне казалось, здесь будет по-настоящему серьезная игра в футбол. Особенно когда я увидел соперника под 47-м номером, Андрея Кириленко. В процессе я понял, что мы вместе занимаемся спортом с утра и получаем хорошие эмоции. Замечательно! Это мероприятие очень важное, потому что направляются средства детям, которым они действительно нужны, — отметил актер.

— Матч прошел в дружеской атмосфере, но при этом и в атмосфере борьбы. Закончили игру с хорошим счетом 13:13. Наверное, из-за того, что у меня номер 13, так и произошло. Мне кажется, очень здорово поиграли, без агрессии, но со спортивной злостью, — говорил после игры писатель Александр Цыпкин.

Арсений Петров, Филипп Воронин и Дмитрий Позов. Фото Алексей Кикинов

А Дмитрий Позов, который, как и Ягудин, уже принимал участие в благотворительных матчах, обратил внимание, что их уровень с каждым годом растет.

— Матч с каждым годом все круче. Я не каждый год попадаю, но вот сейчас уже в третий раз, и всегда удивляюсь, насколько это душевно. Мы вроде бы балуемся пол-игры, но какое-то классное настроение. Погода и атмосфера чудесные — все любят тут встречаться, общаться, смотреть за игрой и болеть за участников. Плюс все это для большого, полезного и важного дела. Все готовы включиться в этот процесс, — сказал артист.

Благотворительный матч команд Фонда Хабенского и ДоброFON. Фото Алексей Кикинов

Блогер Арсений Петров отметил важную вещь: известным людям нужно обращать внимание на благотворительность, чтобы подавать правильный пример.

— Некоторые считают, что публичным людям нужно заниматься благотворительностью аккуратно, тихо, молча, но я думаю, что и публичным людям, и тем, у кого есть хоть мало-мальски активная аудитория, стоит говорить о добрых делах. Нужно своим примером показывать, что это важно. Если кто-то пришлет сто рублей на благотворительность — это уже огромная помощь тем, кто в этом нуждается, — выразил свое мнение Петров.