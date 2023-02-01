Прогнозы на спорт
Сегодня, 13:00
Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила акцию для новых игроков — «Беспроигрышная ставка».
Если первая ставка не сыграет, букмекер вернет ее полную сумму, но не более 2 000 рублей.
Для участия в акции зарегистрируйся в БЕТСИТИ по промокоду SAVEBET и сделай ставку с коэффициентом до 3.00.
Акция продлится с 1 февраля по 31 марта 2023 года и действует в приложении и на сайте БЕТСИТИ.
Полные правила акции «Беспроигрышная ставка».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования