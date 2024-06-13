В Донецк возвращается большой футбол?

Что произошло?

На днях на донецком стадионе «Донбасс Арена» был переделан герб клуба, игравшего здесь до 2014 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк ДНР Алексей Кулемзин.

Сменили всего одну букву — украиноязычное название «Шахтар» превратилось в русскоязычное «Шахтер», которое местный клуб и носил изначально. Лишь в 2007 году, когда владельцы обновили эмблему, клуб стал именовать себя по-украински — «Шахтар».

Кто сейчас играет на «Донбасс Арене»?

Стадион, принимавший матчи Евро-2012, в том числе полуфинал Португалия — Испания, сейчас пустует. Последний на сегодня матч «Донбасс Арена» приняла больше 10 лет назад — 2 мая 2014 года, когда там встречались «Шахтер» и «Ильичевец». Затем игравшая здесь команда переехала, а сам стадион с тех пор неоднократно страдал от взрывов.

В 2021 году местный телеканал «Оплот ТВ» запустил спортивный проект, который записывался на студии, организованной прямо на «Донбасс Арене».

Фото ФК «Шахтер»

Как играет местный «Шахтер»?

В 2015 году на базе команды «Юный Новоросс» появился новый «Шахтер», который стал носить цвета, отличные от предшественника, — красно-черно-синие, как на флаге ДНР. Как признавался генеральный директор клуба Руслан Чередников, в идеологию клуба входит идея играть только местными футболистами.

В данный момент «Шахтер» играет в чемпионате «Содружество», который проходит в Евпатории с участием клубов из Херсонской, Запорожской и других областей.

Сменят ли герб полностью?

В Донецке задумались и над полноценной сменой эмблемы. В конце мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел встречу с руководством «Шахтера», на которой поднял вопрос о смене символики: «Разработан республиканский логотип, но есть идея вернуть в качестве эмблемы знаменитую черно-белую шестеренку с молоточками, с которой «Шахтер» более 30 лет выходил на футбольное поле», — написал он в своем Telegram-канале.

В планах у клуба вернуться на «Донбасс Арену», но сейчас там играть нельзя: сам Пушилин подчеркивает, что в настоящий момент ее использовать нецелесообразно, учитывая повреждения.