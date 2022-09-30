Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей

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«Эрман Сэмоныч, будэм делать хорошую команду! »

В 1969 году в Ворошиловград (ныне — Луганск) вернулся тренер Герман Зонин, и «Заря», пополнившись перспективными игроками, постепенно начала подниматься по крутым ступенькам турнирной таблицы: в 70-м — пятое место, в 71-м — четвертое... И наконец в 1972 году неожиданно для признанных авторитетов «выстрелила», добившись триумфа, — стала первой командой из далеко нестоличного города, выигравшей чемпионат страны.

— Осенью 1969-го «Заря» должна была пропасть, — рассказывал Зонин в интервью «СЭ-Футбол» в декабре 1995 года. — Помню, приговор в «Футболе-Хоккее», подписанный рукой маститого обозревателя: «Заря» обречена».

Времени на обвыкание мне не требовалось. Место знакомое было. Обыграли донецкий «Шахтер», минское «Динамо» и даже «Торпедо» с Ворониным. Уцелели... И спросил я первого секретаря Ворошиловградского обкома Шевченко: «Ну что, Владимир Васильевич, сейчас пронесло, а что дальше делать будем — в футбол играть или опять выживать?» И он мне ответил не задумываясь: «Будэм команду дэлать, Эрман Сэмоныч, хорошую команду».

— Как комплектовалась «Заря»? — поинтересовались как-то у Германа Семеновича

— Отдельная история. В обкоме Шевченко создал отдел и посадил туда специального человека, Бондаренко, кажется, его фамилия. Он обложил себя справочниками, начал искать игроков.

— Подобие современного скаута?

— Возможно. Приводит мне цыгана. Его родня по тюрьмам сидела. Цирк настоящий, шагающий экскаватор, тихоход. Я сказал, не надо никого мне присылать. У нас на Луганщине есть классные футболисты. При мне же интернат открыли, который столько талантов воспитал. Журавлев, Заваров, Онопко, Юран...

Всю позднюю осень 1969-го и зиму 1970-го я колесил по Луганской области — присматривал тех, кого в поход трудный можно взять. И «Заря» стала восходить. В 1970-м мы стали пятыми, через год — четвертыми, а потом произошло то, во что многие до сих пор отказываются верить.

— Задачу выиграть чемпионат-1972 ставили?

— Вы смеетесь?! Все спонтанно получилось. В 71-м проводили турне в нескольких странах. Приходят дипломаты и говорят: «Заря» заняла 4-е место, с вас причитается». Даю ключ Журавлеву: «Сашка иди в мой номер, там виски, возьми сколько нужно». Принес одну. «В глаза закапать?» Он отвечает: «Все, будем заканчивать с поддачей». Дали понять, что в следующем сезоне готовы побороться за что-то серьезное, но о чемпионстве даже не заикались.

Матч между киевским «Динамо» и луганской «Зарей». Ефим Шаинский

«Как можно было купить игру в Ереване? А в Тбилиси?!»

Но «Заря» в том сезоне стартовала так, что заставила всех задуматься о самых высоких притязаниях провинциальной команды. Шесть побед в семи турах!

Подопечные Зонина переиграли киевское и московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Арарат».

— Александр Севидов, тренировавший киевлян, перед первым туром приехал, предложил вничью сыграть, — вспоминал Зонин. — «Вы же чемпионы, — отвечаю. — Раскатать нас должны». В итоге «Заря» победила — 3:0. А дальше поперло! Обыграли московское «Динамо», затем «Спартак». К лету вышли на первое место, так ребята обалдели! Всех грандов выносили.

— Многие говорили: «Заря» то чемпионство купила. Обидно слышать? — спросил Зонина в мае 2016 года обозреватель «СЭ» Юрий Голышак.

— Как «Заря» могла купить первые восемь игр — из восьми? Обыграть всех звезд! Как можно купить игру в Ереване? В Тбилиси — у грузин? У них что, денег меньше, чем у нас? (Грузины, к слову, выиграли, — 2:1. - Прим. «СЭ») Мы играли в такой футбол, что киевское «Динамо» умоляло вничью сыграть! В Киеве!

Мэтр советской тренерской школы Гавриил Качалин, в 1972 году стоявший у руля тбилисского «Динамо», дал такую характеристику команде Зонина:

«Герман обыграл всех, потому что ввел новую методику тренировок. Я перед матчем с нами посмотрел его занятие и обомлел: как же они завтра играть будут, они же через 20 минут умрут. И что же? На другой день «Заря» устроила вихрь, который стих лишь тогда, когда судья в последний раз свистнул. Тогда-то мы и опомнились. Я упражнения зонинские — два на два по всему полю — игрокам своим попробовал дать. Герман перед тем матчем по три серии своим парням прописывал, мои — одну не смогли закончить... Сила «Зари» — в движении, хотя вроде и не динамовский флаг они представляют. Если команда, например, правым флангом атакует, то по левому уже несется игрок, а то и два, готовые мяч принять. Но это не значит, что атака состоится слева — вполне может быть еще один длинный перевод с фланга на фланг».

Главный летописец отечественного футбола Аксель Вартанян также замечает, что один из решающих факторов неожиданного успеха Луганска — отменная «физика», заложенная Зониным:

«На весенних сборах Зонин заменил обычную утреннюю зарядку занятиями сложными, объемными, интенсивными. Тренировались по три раза в день. Все в движении, практически без простоя. Нагрузки огромные, до чертиков в глазах. Тренер с гордостью рассказывал журналистам: «Никто не роптал, ни нытья, ни жалоб». В соревновательный период, даже после сложных энергозатратных матчей, отказывались от выходных дней и выходили на «пахоту».

Герман Зонин. Юрий Соколов

«Бразильцев я из вас не сделаю, но после двух таймов сил останется и на третий»

Из воспоминаний бывшего первого секретаря Ворошиловградского обкома Владимира Шевченко: «Зонин — трудяга, каких поискать надо. Просто двужильный человек. Принимая «Зарю», когда до чемпионства еще далеко было, он ребятам сказал: «Бразильцев из вас я вряд ли сделаю. Но подготовлю так, что после двух таймов останется сил еще на третий — это обещаю». На тренировках Герман Семенович работал почти наравне с игроками, а потом еще оставлял голкиперов и подолгу бил им по воротам».

Л. Прибылов в справочнике издательства «Физкультура и спорт», обобщив мнения экспертов, перечислил следующие слагаемые успеха ворошиловградцев:

а) наличие в команде группы сильных футболистов, единомышленников, объединенных единой целью, не гнушающихся черновой работой;

б) ровный, без слабых мест состав с лидерами в каждой линии: Журавлев — в защите, Семенов — в полузащите, Онищенко — в нападении;

в) взаимозаменяемость, взаимная страховка, универсализм — каждый мог играть на любой позиции в зависимости от ситуации;

г) игрокам предоставлялась творческая инициатива;

д) высокая физическая готовность на протяжении всего сезона: и в конце чемпионата футболисты сохранили подвижность, свежесть, легкость в движениях.

— На тот момент Зонин являлся, пожалуй, одним из самых образованных советских тренеров, — говорил бывший защитник «Зари» Владимир Абрамов в документальном фильме, посвященном золоту-1972. — Почему? Он был старшим преподавателем кафедры спортивных игр ленинградского института. Долго преподавал теорию и методику футбола. Поставил дело на научную основу. Умело варьировал в «Заре» нагрузки. Это было новшеством для советского футбола. В то же время давал нам отдых, когда видел, что мы реально устали. Интересовался у каждого его состоянием, спрашивал. Потому-то мы и играли с такой легкостью.

Анатолий Куксов и Владимир Онищенко. Алексей Толмачев

«Зарю» хотели «убить» — вот и отправили в турне под вывеской сборной СССР »



По мнению Германа Семеновича, в июле 1972 года в футбольных верхах было решено приостановить «Зарю». Из игроков луганской команды была сформирована сборная СССР, которая под руководством Зонина должна была отправиться в турне по Южной Америке.

— То, что сделала «Заря» в сезоне-1972, — не чудо. Просто она играла в нормальный, современный футбол. Тот, кто посреди сезона отправил нас в Южную Америку под вывеской сборной СССР, очень хорошо это понимал, — утверждал Зонин в интервью «СЭФ» в 1995 году. — Эта поездка, по замыслу ее организаторов, должна была предотвратить «фарс» — победу команды украинского областного центра. Маневр этот, конечно, я с ходу распознал. Но отказ от миссии спортивных послов Советского Союза был бы расценен как политическая акция. Снарядили мою команду с буквами «СССР», Бышовца с Ловчевым и Асатиани в подмогу дали. Ничего, в грязь лицом не ударили.

«Сборная СССР» обыграла «Уругвай» (1:0, гол на счету Онищенко), уступила Аргентине (0:1) и Португалии (0:1).

— Выступить более удачно помешали глупые случайности, — заметил бывший защитник «Зари» Александр Журавлев. — Несмотря на хорошее качество полей в Бразилии, они все-таки очень жесткие для нас. Играли мы мячами несколько меньших размеров, а времени на адаптацию почти не было. Так, в матче с португальцами мы владели полным преимуществом, но нелепый отскок мяча на кочке привел к единственному пропущенному голу. То же самое было и в матче с Аргентиной. Хотя могли выступить и лучше.

Проблема для «Зари» заключалась в том, что почти сразу после возвращения домой ей предстоял календарный матч чемпионата страны с московским «Торпедо».

— Нас в турне бросили, чтобы «убить», — был уверен Зонин. — Вернулись и сразу доигровки пошли. Не дали передохнуть даже. С «Торпедо» московским играем. Накануне ребята не могли с постели встать. Я с трибуны матч смотрел. Защитник Кузнецов постоянно проигрывал на фланге, я спускаюсь к полю, чтобы подкорректировать. А меня милиция не пускает, за руки хватать начали. Тогда ору что есть мочи: «Разменяйтесь с Абрамовым!»

— Помогло?

— 4:2 выиграли. Онищенко убежал с центра поля и Банникову забил. Думаю, именно после того матча ребята почувствовали: ничто и никто нас не сломает, выиграем чемпионат! Мало, правда, кто видел, чего нам стоила эта победа. В перерыве ребята в раздевалке плашмя лежали, воздух судорожно ртом ловили. Жаль, что эту картину не видели те, кто говорил о купленном чемпионстве: тот, у кого за все заплачено, из кожи вон не лезет, он идет спокойным шагом, как и подобает хозяину жизни.

Георгий Ярцев забивает гол в ворота Александра Ткаченко. Сергей Колганов

«Я мог закончить, как Перхун. Два месяца лежал без движения»

За четыре тура до финиша чемпионата «Заре» было достаточно набрать всего одно очко. Вновь предстояла игра с «Торпедо».

— За несколько минут до выхода на поляну с радостным воплем в раздевалку влетает наш вратарь Ткаченко: «Мы — чемпионы! Играем вничью — они согласны!», — вспоминал Зонин в интервью «СЭФ» в 1995 году. — Журавлев тогда подходит к нему и, глядя в упор, спрашивает: «Тебя кто уполномочил?» Ткаченко сник. Журавлев повернулся к нему спиной и обратился уже ко всем: «Если увижу, что кто-то дуру сегодня валяет, первым уйду с поля».

Сейчас, наверное, мало кто помнит, что не только карьера, но и жизнь голкипера Александра Ткаченко могла оборваться годом ранее.

Летом 1971 года в матче чемпионата СССР «Заря» — «Зенит» после игрового столкновения вратарь хозяев впал в кому и пережил клиническую смерть...

— Я прекрасно осознаю, что мог закончить, как Сергей Перхун, — признавал Ткаченко в интервью изданию «Взгляд». — Мне, наверное, повезло. Игра 13 августа 1971 года могла стать последней для меня не только в карьере, но и в жизни. А случился простой игровой эпизод — я вышел на мяч, мне навстречу бежал футболист «Зенита» Поляков. Сейчас голкиперы прыгают ногами вперед, а в то время мы над подобным не заморачивались — 40 лет назад у вратарей при прыжках впереди были руки и голова. Вот по голове, а вернее, прямо по виску мне и «зарядил» Поляков. Не специально, конечно, — по инерции. Я сразу потерял сознание и о том, что произошло дальше, узнал только от врачей. Клиническая смерть была мгновенной — от удара в висок.

— Быстро пришли в сознание?

— Этой же ночью в больнице. Голова потихоньку соображала, а тело я не чувствовал вообще — не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Глаза не мог открыть! Пролежал без движения около двух месяцев. Боль была невыносимая — голову просто распирало. Все мысли были только о том, чтобы эта боль куда-то ушла. Мне в поясничный отдел вставили иголку, выкачивали оттуда лишнюю жидкость. Это было страшно. Восстанавливался полгода. Из одной больницы меня перевезли в другую. Затем в третью. Дальше были санатории. Я научился ходить, затем стал учиться прыгать. Первое время тренироваться было очень больно. Но я пересилил себя. В итоге летом 1972 года вновь вышел на поле в футболке «Зари». И после того, как вышел, место в воротах до конца сезона никому не уступал.

В 1972-м «Заря» выглядела сверхзвуковым лайнером.

Вернемся в октябрь 1972 года. Матч с «Торпедо» в итоге закончился вничью — 1:1.

— Вот такие сцены разворачивались в тот вечер в нашей раздевалке, когда свершилось, если верить нашим футбольным хроникам, самое сенсационное событие в истории советского футбола, — говорил Зонин. — И кому теперь доказать, что та ничья с «Торпедо» досталась нам в борьбе, а не по уговору?

Итак, осенью 72-го «Заря» прогремела на весь Союз, став чемпионом страны.

После игры тренер москвичей Виктор Маслов по горячим следам перечислил слагаемые успеха рожденного на его глазах чемпиона: «Высокая сыгранность и отменные физические кондиции позволили «Заре» опередить именитые клубы. Ворошиловградцы играют просто, но благодаря абсолютному взаимопониманию они способны решать любые тактические задачи. Это исключительно маневренная команда. Все это и определило победу в чемпионате».

А вот как объяснил феномен «Зари» — 1972 обозреватель «СЭ» Аксель Вартанян:

«На фоне нудных прагматиков, практиковавших медленную, тягомотную игру, «Заря» выглядела сверхзвуковым лайнером. Играла весело, широко, на больших скоростях и заставала противников, не успевавших отойти назад и перегруппировать силы, врасплох. Это была дружная волевая, организованная, трудолюбивая команда, знающая, чего хочет, и умеющая осуществлять задуманное. Блестящая физическая готовность позволяла поддерживать высочайший темп на протяжении всей встречи. Победа «Зари», сумевшей в отличие от признанных фаворитов выложить все свои козыри (крыть-то их никто не смог), вполне заслужена».