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Футбол

Сегодня, 18:45

Одиозный руководитель украинского футбола арестован: у него нашли дом за 5 миллионов долларов, а он называет дело против себя «русским следом»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Андрей Павелко.
Фото Global Look Press
Заседание суда по делу Павелко.
Фото Соцсети
1/2
Telegram Дзен
Павелко арестован на два месяца.

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко задержан в Киеве по подозрению в мошенничестве. Ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца — до 22 января 2023 года с возможностью внесения залога 9 миллионов 880 тысяч гривен. Об этом сообщил украинский журналист Богдан Андриюк.

За что арестовали главу УАФ?

На Павелко и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого в этом году было открыто уголовное дело. Их подозревают в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей. В УАФ отрицали эти обвинения.

Неделю назад Павелко был вызван в Генпрокуратуру Украины для вручения подозрения по делу от 2018 года. А Записоцкому вручили подозрение в октябре во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская.

В начале ноября издание Football Hub сообщало о том, что в отношении команды Павелко расследуют 10 уголовных дел. Сумму ущерба эксперты и следствие оценивали примерно в 550 000 000 гривен.

За что обвиняют Павелко. Фото Соцсети
За что обвиняют Павелко.
Фото Соцсети

Отмечалось, что коррупционные схемы главы УАФ включали завышения стоимости строительных работ и вывод денег в оффшоры.

«Как долго высшее руководство страны не будет замечать все эти факты, которые, безусловно, негативно влияют и на имидж, и на состояние футбола в Украине?» — отмечало издание «ТСН» 10 ноября. Спустя неделю руководителя УАФ все-таки арестовали.

УАФ считает, что Павелко невиновен и дело против него сфабриковано

Сама федерация отклоняет все обвинения в адрес руководителя организации и считает, что дело сфабриковано.

«В указанном производстве, как уже отмечалось, за три года следствия НАБУ и САП не нашли доказательств вины руководства УАФ. Детективы и прокуроры пришли к выводу о невиновности президента УАФ Андрея Павелко по итогам проведения широкого спектра следственных действий, в том числе в рамках сотрудничества с правоохранительными органами иностранных стран.

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В производстве элементарно отсутствует экспертиза об установленных убытках, наличие которой обязательно. Это потому, что на самом деле УАФ не был нанесен никакой ущерб. Материалы производства содержат сфальсифицированные данные якобы проведенных НСРД (негласные следственные (разыскные) действия. — Прим.), которые на самом деле не проводились", — говорится в заявлении УАФ.

Заседание суда по делу Павелко. Фото Соцсети
Заседание суда по делу Павелко.
Фото Соцсети

Павелко назвал дело против него «русским следом». Журналисты нашли у него дом за 5 миллионов долларов

Месяц назад, когда Павелко находился в командировке вне Украины и появились первые новости о том, что руководителю УАФ грозит срок, журналист и активист Константин Андриюк связался с функционером.

«Он заверил, что не ожидает никакого подозрения и ничего подобного не боится. Несколько раз в ходе разговора отметил, что за этим стоит «русский след», который, по его мнению, хочет рассорить украинский футбол», — написал журналист.

В тот же период издание Football Hub сообщило об обысках в доме Павелко. Глава УАФ не подтвердил эту информацию.

Телеканал 1+1 в начале ноября сообщил, что у Павелко в собственности дом за 5 миллионов долларов, сделав о нем репортаж. В распоряжении редакции попало и видео обыска, факт которого опровергал Павелко.

Павелко требовал исключить Россию из ФИФА и УЕФА и хотел создать клуб ВСУ в чемпионате Украины

Павелко возглавляет Ассоциацию футбола Украины с 2015 года, а в 2019 году вошел в исполнительный комитет УЕФА.

Месяц назад глава УАФ требовал исключить Россию из состава ФИФА и УЕФА: «УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно: мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА», — сообщил он.

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А в начале ноября заявил, что УАФ работает над тем, чтобы включить команды из Херсона в украинские соревнования: «В УАФ готовимся к возвращению футбольных команд из Херсона и области к соревнованиям среди мужских, женских и юношеских команд».

Из футбольных реформ Павелко намерен был реализовать идею по созданию команды ВСУ в чемпионате Украины: «Сорри, но ни «Шахтер», ни «Динамо» не смогут тягаться по болельщикам с командой ВСУ. Я уверен, что это будет настоящая команда наших парней, которые служат в ВСУ. Команда будет создана из служащих ВСУ, и лучшие футболисты из них будут собраны в один футбольный клуб», — отмечал арестованный сегодня функционер.

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П 52
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П 57
13.12
22:00
П 58
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-
П 62
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02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.07 X 13.0 П2 41.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 7.70 X 3.80 П2 1.53
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.30 X 4.40 П2 1.48
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 6.70 X 4.50 П2 1.53
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.10 X 4.20 П2 1.51
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.70 X 4.30 П2 1.72
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.30 X 3.90 П2 1.72
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.20 П2 1.28
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
-
-
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Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (1)
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		2 2
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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