«Отдавая много сил борьбе, наши футболисты никак не могут научиться еще и думать»

Летопись Акселя Вартаняна. 1983 год. Часть девятая.

Два месяца минуло с начала чемпионата, а он все еще остается на периферии нашего внимания, поскольку сфокусировано было оно на сборной. Дважды за эти два месяца отправляли чемпионат во внеочередной десятидневный отпуск, чтобы условия ей создать перед встречами с соседями по группе.

О царящем в таблице хаосе рассказать мы успели. Ничего подобного дотоле не наблюдалось. С каждым туром, словно на американских горках, одни взмывали вверх, на другом витке лидеры-однодневки с грохотом скатывались вниз, и их место занимали, те, кого не привыкли видеть на поверхности. Сколько их сменилось — «Торпедо», «Металлист», «Шахтер», «Черноморец», «Арарат»...

Обычно ситуация при выходе из дебюта постепенно стабилизировалась, и к началу второго круга два-три беглеца (реже — один) уходили в небольшой отрыв. Ныне у экватора образовалась длиннющая очередь, очень уж похожая на привычные в те годы за все возрастающим ассортиментом дефицита. Турнирное население (14 команд из 18), плотно прижавшись, обдавало горячим дыханием стоявших впереди, а то и по двое, по трое на одной ступеньке теснились. Лидера от четырнадцатого в строю разделяли всего восемь очков.

Не так давно, оправдывая свое название, возвышался над всеми

«Арарат»

Собрал он немало очков, еще больше — комплиментов. Импонировал его наступательный стиль и умелое обращение футболистов с мячом. У тренера от похвал, порой чрезмерных, голова слегка закружилась, и он обещал активное участие ереванцев в борьбе за медали. С этой мечтой пришлось очень скоро распрощаться: в семи последующих играх — две ничьи и пять поражений. В итоге скатился «Арарат» с вершины едва ли не к подножию, на 13-ю позицию.

Что случилось? Уровень технический никуда не делся, как и склонность к игре комбинационной. Футболисты подвижны, мобильны, с мячом и без него передвигаются, по выражению обозревателей, «непринужденно и даже изящно». Как же при наличии таких качеств команда в семи играх набрала всего два очка? Выражаю коллективное мнение специалистов: а) игроки ранимы психологически, легко теряют, особенно в выездных матчах, чувство душевного равновесия, что характерно для закавказских команд; б) болезненная реакция на судейские ошибки, порой мнимые.

Официальных протестов было в высшей лиге не так уж много. Один подали тренеры «Арарата» после проигрыша в Ереване «Пахтакору» — 1:2. Запись в протоколе руководителя ереванской команды 11 июня: «Имеется протест по поводу неназначенного пенальти в ворота «Пахтакора».

Протест бесперспективный, по изложенной в протоколе причине он не только не принимался, но и не рассматривался. Причем, согласно Положению, протестующая сторона обязана внести денежную сумму в размере 500 рублей. Деньги возвращают только в случае удовлетворения апелляции. Реакция Бориса Федосова: «Руководство «Арарата» причины неудач ищет в предвзятом якобы отношении к команде судей. Недавно протест подали за неназначенный пенальти в ворота соперника. Протест отклонили, деньги не вернули. Вносил их не тренер, а спортобщество «Ашхатанк» («Труд». — Прим. А.В.). Если бы тренеры, то подумали бы, прежде чем протестовать» («Известия» от 14 июля). К протестам мы еще вернемся, как только факты накопятся.

Свято место никогда не пустует, заполнил его

«Черноморец»

Он долгое время оставался в лидирующей группе, а мы его не замечали. Я несу за это персональную ответственность. Допустил слабость, полагая, что долго не продержится, вот-вот свалится. Ошибся. Ошибки наказуемы, не оправдываюсь, тороплюсь исправиться.

Так вот, моряки исправно набирали очки и к концу первой половины дистанции всерьез претендовали на лидерство. Осталось объяснить, за счет каких таких качеств. У обывателей, недоброжелателей, мало в футболе смыслящих, ответ на поверхности, за словом в карман не лезут: везение, счастливое стечение обстоятельств. Это не только о команде, но и о бомбардире, Владимире Финке, воспитаннике барнаульского футбола, лучшем голеадоре турнира на первом этапе. К основным достоинствам, ради которых пригласили Владимира в команду — выносливости, работоспособности, старательности — проявил он и стрелковые качества, а в матче с тбилисцами (4:1) на хет-трик сподобился.

Большая заслуга в изменившемся облике команды — тренера Виктора Прокопенко. До того работал с дублем и пользовался у молодежи авторитетом. Переведенный в ходе прошлого сезона в основу, встретил неприятие группы игроков. После завершения чемпионата обратились они к руководству с требованием сменить тренера. Начальники проявили мудрость, Прокопенко оставили, некоторых бузотеров из команды отчислили, заблудших и признавших ошибки амнистировали.

А Прокопенко причину успеха объяснил: «Не футболом единым жива команда. Нужна соответствующая обстановка — спокойная, доверительная, деловая». Над этим работал и небезуспешно. Когда в команде лад, творческие вопросы проще решаются, без нервотрепки. «Изъянов в команде немало, — признал тренер, — не обладает еще «Черноморец» классом». Признак класса — стабильность. Ее-то и не хватало. Прошлогоднего чемпиона, минчан, обыграли уверенно — 3:1. Играли быстро, агрессивно, красиво. Через несколько дней, принимая «Жальгирис», не были на себя похожи: вялые, расслабленные, инертные футболисты еле по полю передвигались — 0:0. Из поездки в Донецк и Днепропетровск вернулись налегке, дважды проиграли с одинаковым счетом — 0:2. Потеря четырех очков и не позволила завершить первый круг в «желтой» лидерской майке. Но место в тройке одесситы сохранили, что тоже неплохо.

Пожелаем успехов Виктору Евгеньевичу, доброму нашему знакомому. Плодотворно работал он (должны вы помнить) в России с «Ротором» (серебро, бронза и выход в финал Кубка) и московским «Динамо». Человек порядочный, совестливый, узнав о сдаче его игроками матча терпящим бедствие землякам, подал в отставку.

Рядом, на одной с «моряками» ступеньке, соседствовали

Минские динамовцы

Задержавшись на старте, чемпион прибавил ход и вклинился в лидирующую тройку. Прошлогоднюю игру сохранил, привлекательную, нацеленную на чужие ворота, и стилю атакующему не изменил, а отдельные срывы объясняли легким головокружением от успехов. Оно понятно — на непривычной высоте с разреженным воздухом футболисты не сумели акклиматизироваться, вот и закружилась головка. Лет десять назад «Заря» и «Арарат», оказавшись в условиях высокогорья, тоже испытывали кислородное голодание. Минчане, в этом был уверен не только тренер, приспособятся и позиций чемпионских не уступят, тем более в отсутствие главных конкурентов — киевлян и «Спартака». Дорога длинная, отставание от лидера — очко. О чем речь.

А лидер, то есть победитель первого круга — «первоклашка»,

Вильнюсский «Жальгирис»

Успел удивить, пошуметь, с авторитетами мигом на «ты» перешел, словно давно с ними приятельствовал. Много добрых слов о себе на пути к единоличному лидерству услышал, народ не переставал им восхищаться. Добавил комплиментов такой строгий и требовательный специалист, как Михаил Якушин.

Восхождение под аплодисменты, пусть и к промежуточной высоте, голову ни тренеру, ни футболистам не вскружило. Новые потоки славословий (справедливые, по делу) обрушили на лидера. Прощали ему то, за что других поругивали. В рациональной игре литовцев усмотрели достоинства. Ставили в пример организованную оборону, налаженные связи между звеньями, культуру паса: даже защитники, оказавшись в критической ситуации, редко играли на отбой. Мячом команда дорожила, при внешней медлительности быстро, благодаря точному пасу, выходила из обороны в атаку. Технические элементы игроки исполняли без внешнего блеска, но довольно чисто и умело меняли ритм игры. Команда без недостатков? Таких в природе не существует.

Наметанный глаз Михаила Иосифовича не мог их не заметить: «Для того, чтобы команда и дальше могла идти в лидерах, ей надо быть более выносливой, более быстрой, подключать к атакам больше игроков» («Советский спорт» от 7 июля). Кое-кто считал игру литовцев несовременной, не воспринявшей тенденции мирового футбола. Вступился за них Олег Кучеренко: «Если кто-то упрекает игру «Жальгириса» в старомодности, то опровергнуть ее никому пока не удается».

С ведущей тройкой определились. Рядом с ней —

«Зенит» и «Пахтакор»

С приходом в «Зенит» бывшего его игрока Павла Садырина команда всерьез заявила о претензиях на медали. Не столько набранными очками, сколько игрой зрелищной, комбинационной, помноженной на скоростной маневр, эффектной на взгляд и эффективной в плане спортивном.

Тренеру «Пахтакора» Иштвану Секечу руководство клуба, пользуясь предоставленными команде льготами, позволило экспериментировать, определиться с составом, с тактикой игры, стратегией поведения в турнире. И уже в минувшем сезоне команда поднялась из турнирной тьмы на свет божий. Шестое место — большой для «Пахтакора» успех. И в новом году команда, сохранившая тренера и состав, продолжала идти намеченным курсом и оставалась на виду. Не заржавело оружие лучшего бомбардира чемпионата-1982 Андрея Якубика. В последних семи матчах он забил половину мячей команды.

А что же многолетние фавориты — «Спартак», «Динамо» киевское и тбилисское? В силу разных обстоятельств расположились на непривычных местах. О «Спартаке» — чуть позже, а о динамовцах поговорим.

Киев

Киевляне, резко притормозив, находились на почтительном от лидеров расстоянии, правда, не столь при нынешней плотности в таблице критической. Однако надежд на то, что команда, как ей в прошлом удавалось, совершит рывок и наверстает упущенное, с каждым туром становилось все меньше из-за снижения качества игры. Сказывалось отсутствие занятого в сборной Валерия Лобановского. Киевское «Динамо» эпохи Валерия Васильевича имело устойчивую репутацию команды жесткой, атлетичной, внешне скупой, рациональной, но ведь состояла из футболистов высочайшего класса, техничных, мыслящих, творческих, физически крепких, выносливых, скоростных. Что еще для счастья нужно.

При Лобановском не забалуешь: железная дисциплина, огромный объем тренировочных нагрузок, каждый знал, что и как ему делать на поле... Самоотдача полная (исключая матчи, назовем их проходными, в устах тренера — немотивированные), способность, пусть не так часто, выдавать матчи высочайшего уровня. И добиваться необходимого результата.

В отсутствие Лобановского динамовцы расслабились, упала дисциплина игровая и бытовая (о чем позже говорили сами футболисты). Мастерство оставалось на прежнем уровне, но что-то в отлаженном механизме сломалось. Отдельные качественные матчи сменялись посредственными и откровенно слабыми. С болью об этом писали СМИ УССР и в первую очередь киевская «Спортивна газета».

Матчи со «Спартаком» после возвращения красно-белых в отчий дом, принципиальные, бескомпромиссные, стали украшением чемпионата и имели огромное значение для распределения медалей. Очередной матч в Киеве не вызвал прежнего ажиотажа, трибуны киевляне заполнили наполовину. Тренер Юрий Морозов включил в состав несколько молодых игроков — Гуйганова, Евсеева, Олега Кузнецова. Игра проходила напряженно, но без прежнего блеска и вдохновения. Результат (1:1) признали закономерным. А вот крупный проигрыш в Ташкенте (0:3) восприняли болезненно. Отрывок из отчета в «Спортивной газете» (от 25 июня): «Вынужден огорчить поклонников киевского «Динамо»... Они вчистую проиграли хозяевам... В организации игры — анархия: защитники сами по себе, хавбеки — сами по себе, в нападении Евтушенко и Заварова не было видно, они не создали ни одного опасного момента».

Д.Александренко в номере от 2 июля упрекал защитников в пропущенном на 90-й минуте мяче в игре с тбилисцами (1:1), когда Сулаквелидзе забил, находясь в одиночестве, из позиции, «которую особенно бдительно должны стеречь центральные защитники. Сколько же еще надо пропустить, чтобы убедиться, что центральной зоне необходимо уделять особое внимание». Такой упрек обороне в бытность Валерия Васильевича в команде представить невозможно.

Следующий домашний матч, с «Нефтчи» обошелся без забитых мячей — 0:0. «Уже к 65-й минуте, — сообщил автор отчета Г.Кузьмин, — большинство зрителей (было их 14 тысяч) потянулись к выходу. Хозяева атаковали настойчиво, но так прямолинейно, что 37-летний вратарь Крамаренко, которого в команде величают Сергей Сергеевич, легко расшифровывал динамовских форвардов. Сами бакинцы забивать и не помышляли. Что касается качества игры, то оно внушает все большую тревогу».

Несмотря ни на что, надежды на улучшение качества игры и, естественно, результата, не покидали поклонников одной из ведущих советских команд, коих было немало и за пределами республики.

Тбилиси

Тбилисцы много лет на равных конкурировали с советскими «ударниками», передовиками, случалось, обходили их. И в Европе не так давно пошумели. И на тебе — в глубинку подались. С чего бы? Специалисты просили не волноваться, резкий спад в игре и результатах объясняли сменой поколений. С кем, мол, не бывает. Переболеют, и все наладится.

Юрий Ваньят, бросив как-то взгляд на текущую таблицу и увидев на обочине две грузинские команды, воскликнул: «Как же провалились они в Дарьяльское ущелье?» Причину бедственного положения объяснил шахматным термином — произведенной двумя грузинскими клубами в преддверии сезона рокировкой. Учитывая масштабы массового обмена игроками, я бы назвал рокировку длинной. Неудачные ходы в шахматной аннотации сопровождаются вопросительным знаком. Обе команды завершили первый круг на 16-м и 17-м местах.

Кутаисцы в течение нескольких последних лет не раз оказывались на грани, но до поры до времени опасную черту не переступали, оставались на поверхности. Для тбилисцев стремительное падение — катастрофа. Высказался на их счет Лев Филатов: «Тбилисский клуб пустился в чрезмерно резкие эксперименты... В нем было испытано игроков больше, чем в любом другом. Сколько существует тбилисское «Динамо», столько, как приклеенное, ему сопутствует бодрая, звонкая характеристика: «этот клуб никогда не испытывает нужды в резервах, грузинская земля щедро дарит футбольные таланты». Подобные фразочки требуют осторожного с собой обращения, они могут и обмануть, чересчур уж они льстят» («Физкультура и спорт» № 11).

Все верно, только была еще причина, разъедающая коллектив изнутри. Со временем конкретизирую.

«Спартак»

Преодолевал дистанцию не без проблем, с перепадами. Мотор то рванет, то вдруг заглохнет. Приученные к метаморфозам болельщики даже в самых неблагоприятных обстоятельствах ожидали если не чуда (в истории команды и такое случалось), то умения перевоплощаться. «Спартак» не раз оправдывал сложившуюся о нем репутацию команды, которая долго запрягает, но быстро едет. Способность удивлять, наличие в составе умельцев и приверженность налаженному стилю, комбинационному, атакующему, обнадеживала поклонников, держала их в тонусе. Результаты ряда матчей и проблески былой игры к тому склоняли. Необычайная плотность в таблице, не раз упомянутая, оставляла надежды на возвращение в лидирующую тройку в случае успеха в двух последних турах в гостях, где красно-белые чувствовали себя раскрепощенно и игре своей не изменяли. Так уж получилось, что оба матча пришлись на «Жальгирис» и чемпиона, минчан, поселившихся на верхних этажах таблицы.

Как это ни парадоксально, но экзаменовал многократного чемпиона новичок высшей лиги, волею судеб и прежде всего собственным заслугам вознесенный на самый верх. Осенью 1982-го, после приобретения билета в «бизнесс-класс», капитан литовцев Вацловас Юркус, знакомя с командой, заявил: «Мы взяли за образец игру «Спартака», хотя он, конечно, выше классом». Трудно сказать, что имел в виду вратарь, ибо почерк «Жальгириса» не имел ни малейшего сходства со спартаковским. Но в очной встрече в Вильнюсе хозяева, видимо, неплохо изучившие манеру игры москвичей, полностью их атакующие порывы нейтрализовали.

За полтора часа гости не создали у ворот соперника ни одной серьезной угрозы. Главные их затейники, Гаврилов с Черенковым, были (утрирую, конечно же) обездвижены. Мобильная полузащита литовцев, выделялся в ней Данисявичюс, переиграла московских коллег. Хавбеки хозяев и в оборону своевременно опускались, и атаку поддерживали, вынуждая трудиться Дасаева в полную силу. Они и организовали единственную в матче результативную атаку, завершенную точным выстрелом в нижний угол Баранаускаса.

Во втором тайме скорости возросли, но хозяева почти во всех эпизодах оказывались чуть проворнее соперников, которые не сумели извлечь пользу из единственной возможности, предоставленной вратарем Юркусом. Выроненный из его рук мяч выбили в поле товарищи — 1:0.

Через три дня — визит к чемпиону. Раздосадованные потерей очков в Вильнюсе, спартаковцы начали резво, ну очень резво: к десятой минуте вели — 2:0 и предоставили минчанам возможность проявить чемпионский характер. Что это такое, «Спартак» испытал на себе. Один гол динамовцы отыграли до перерыва, еще два добавили после. Поведя в счете, останавливаться не думали, атаковали широко, легко передвигались, комбинировали, импровизировали и каждую атаку доводили до удара по цели.

Дасаев все время в игре, отражал сложные удары Алейникова, Курненина, Гуриновича... У гостей, заметно под напором минчан подсевших, сил осталось только на то, чтобы отбиться. Это им удалось. Чемпион провел свой лучший в сезоне матч — 3:2. Счастливые зрители устроили своим парням овацию.

«Спартак» в случае успеха в двух заключительных турах мог поменяться местами с лидерами, однако неудачи отбросили его на девятую позицию. Таков закон советских очередей. Энергично работаешь локтями — и ты у прилавка. Проявишь слабину, забьют, затопчут. На первый взгляд картина для спартаковских поклонников неутешительная: расстояние между первой и девятой ступенью внушительное. На деле ситуация далеко не безнадежная — отставание перед 17 турами всего пять очков. «Спартаку» даже на меньшей дистанции не раз удавалось ликвидировать и более солидный просвет. Так что не все потеряно. Не только у «Спартака» и у опережавших его на чуточку «Зенита», «Пахтакора», «Днепра», Киева и «Шахтера».

Правда, никого из них обозреватели на пьедестале не видели. Кроме самой, пожалуй, медаленосной в последнее десятилетие киевской команды, подкрепившей свой авторитет не одним комплектом наград, преимущественно золотых.

Куча на кучу

Москва, бывшая некогда флагманом советского футбола, поклонников разочаровала. Лучший среди москвичей, «Спартак», — девятый. Армейцы, заметно в последних турах поправившие свои дела, взметнулись на 11-е место, на 12-м — «Торпедо», а «Динамо», опустившееся на 15-е, заглянуло в бездну.

Обозреватели и специалисты пытались объяснить необъяснимое, странную, нетипичную ситуацию в чемпионате, сложившуюся на перевале. К ним присоединился Константин Есенин. Изображенное участниками турнира «абстрактное» полотно его не смущало, работал он в привычной манере — сыпал числами и развлекал публику. Москва и закавказские республики были представлены в чемпионате четырьмя командами. Провели они в богатом воображении статистика мини-турнира. В московском, не в меру миролюбивом, пять из шести матчей завершились вничью, только в последней игре, ЦСКА — «Динамо», выигранном армейцами (2:1), определились победитель и аутсайдер. Армия с четырьмя очками вышла на передовую, «Спартак» с «Торпедо» набрали по три очка, «Динамо» — два.

Унылые цифры гармонировали с качеством игры, такой же унылой. Московские разборки, некогда принципиальные, бескомпромиссные, высокого исполнительского уровня, собиравшие на трибуны десятки тысяч зрителей, утратили прежнюю привлекательность и зрелищность. Характеризуя их, Константин Сергеевич использовал заголовок к одному из матчей, сыгранному в начале 1960-х: «Куча на кучу». Что означало дворовый футбол: где мяч, там и все, одна толкотня, ничего более.

Болельщики «Динамо» жили воспоминаниями о славном прошлом своего клуба. Куда все подевалось? Динамовцы — последние среди москвичей в турнире большом, союзном, и домашнем. Как ни печально, московское «Динамо», пережившее в 1930 — 1950-е звездные годы, давно потеряло репутацию серьезного игрока на футбольной бирже. Олег Кучеренко, не скрывавший симпатий к динамовцам, с горечью писал: «Представляю, с какой завистью наблюдают сейчас руководители, тренеры московского «Динамо» за своим бывшим игроком Якубиком. Ведь в «Пахтакоре» Якубик один забил больше голов (57), чем вся команда московского «Динамо» в прошлом и нынешнем чемпионатах.

Вообще, надо сказать, что в московском «Динамо» часто не могут по достоинству оценить своих же игроков. Курненин, Пудышев, Гаврилов, тот же Якубик — все, как один, ведущие игроки... других клубов. Поистине, нет пророка в своем отечестве» («Труд» от 12 июля).

Напомню, первые двое выиграли золотые медали в составе минского «Динамо», Гаврилов — награды всех трех достоинств — в «Спартаке», Якубик в сезоне-1982 стал победителем конкурса бомбардиров.

Закавказье и не только

Объявил Есенин и результаты неофициального турнира (первой его части) четырех команд закавказских республик. Победу одержал представитель Азербайджана, бакинский «Нефтчи», набрав пять очков. У Тбилиси — четыре очка, Кутаиси — два, «Арарата» — одно.

Почему-то не обратил внимание статистик на самую многочисленную диаспору в высшей лиге — украинскую, представленную пятью клубами. Из большого уважения к сыну великого русского поэта сделаю за Константина Сергеевича его работу. Внутренние украинские разборки отличались боевитостью, никто никому не уступал, и три команды из пяти завершили междоусобицу с пятью очками. Пришлось считать мячи. Всех обскакал скромный (так к нему тогда относились) «Днепр». У него «плюс два» (7-5). Такой же показатель и у харьковского «Металлиста» (5-3). Но «Днепр» — первый, он больше забил. Третий — Киев, те же пять очков, однако разность мячей нулевая (5-5). У «угледобытчиков» из Донбасса те же 5-5, но очков у них меньше — три. «Черноморец», второй в Союзе, среди своих оказался последним со скудным очковым набором — два.

Насколько миролюбиво проходил московский турнир, настолько бескомпромиссно украинский: из десяти матчей всего две ничьи и ни одной нулевой.

Точку, подбивая итоги первой половины дистанции, поставил Михаил Якушин: «С огорчением хочу сказать, что большинство команд идет по неблагодарному пути «бегового» футбола. Было много старания, много движения, много силовой борьбы, много энергетических затрат... В тактическом плане все наши команды ведут и атаку, и оборону крупными силами, но ведь все эти благие порывы должны подкрепляться умелыми тактико-техническими действиями...

Отдавая много сил борьбе, наши футболисты никак не могут научиться при этом еще и думать. А без мысли, без творческого применения всех благоприобретенных на тренировках навыков футбол мертв» («Советская Россия» от 10 июля).

Чемпионат скорость набрал, в скором времени он стабилизирует таблицу и обострит соперничество за медали. Сомнений в этом никаких. В следующий раз и футбол посмотрим, и гидом поработаю — небольшую экскурсию по архивным лабиринтам вам организую.