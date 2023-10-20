Дважды в одну воронку. «Зенит» и Желудков нокаутировали «Спартак»

Летопись Акселя Вартаняна. 1984 год. Часть одиннадцатая.

Перечень событий, повторяющихся в нашем футболе из года в год, условно можно разделить на внешние и внутренние. Или видимые широкой общественности и закулисные, сокрытые от нее. С первыми — просто и ясно. Это футбольные матчи, доступные любому желающему. Наблюдать за ними можно либо «вживую», с трибун стадиона, либо с голубого телевизионного экрана.

Закулисные проходят в закрытом режиме, с участием узкого круга специалистов. Следы их деятельности отражены в протоколах. Долгое время хранились они вдали от любопытствующих глаз (между прочим, собственных граждан) — в архивах.

Собрания и совещания разного уровня, масштаба и содержания проводились по несколько раз в году: плановые — перед, во время и после завершения сезона. Созывали и экстренные, когда клубы или сборная не сумели защитить престиж страны на международных фронтах. Если исключить совещания, посвященные изменениям структуры первенства и Кубка страны, остальные, плановые, в большинстве своем носили формальный характер. Говорили (из года в год) об одном и том же, о необходимости немедленно изжить недостатки, тормозившие поступательное движение советского футбола. Но воз с места не двигался. Журналисты в коротких репортажах с места событий в общих чертах, пунктирно, знакомили читателей с содержанием чиновничьих тусовок и вселяли в них уверенность в скором наступлении светлого будущего нашего футбола: мол, руководители все видят, обо всем знают, и порядок наведут. Веры с течением времени становилось все меньше.

Подчиняясь закону жанра, я вынужден, не испытывая особого желания, об этих совещаниях вам докладывать, толочь воду в ступе. Вот и сегодня, подавляя чувство неловкости перед читателями «СЭ», выполняю свой гражданский долг.

С овещание всесоюзной коллегии судей

Собрался весь судейский бомонд и большие футбольные начальники. Открыл заседание председатель Федерации футбола СССР Борис Топорнин, с докладом об итогах завершившегося Кубка страны и первого круга чемпионата выступил начальник Управления футбола при Спорткомитете СССР Вячеслав Колосков.

Субординация не была нарушена, и слово получил глава ВКС В. Зуев. Он говорил о положении дел во вверенном ему хозяйстве. Указал, как положено, на некоторые недостатки, замеченные на благоприятном в целом фоне, и изложил меры по повышению качества судейства.

Выступающих много. Это и тренер сборной СССР Э. Малофеев, и директор Высшей школы тренеров В. Варюшин, председатели судейских коллегий, судьи-методисты... Они подробно анализировали работу арбитров на недавно завершившемся во Франции чемпионате Европы, а также собственных просмотровых бригад, объяснили причины допущенных ошибок и ознакомили с дополнением к правилам, внесенным судейским комитетом ФИФА.

От теории перешли к практическим занятиям: арбитры сдавали нормативы по физподготовке, и комиссия определила спортивную форму каждого арбитра, их способность выдержать нагрузки в матчах повышенной сложности. С «физикой» вроде как полный порядок. А тестов на выявление психологической и моральной устойчивости, способности судей противостоять давлению трибун при принятии решений, называемых результативными, не поддаваться искушениям разным и проявлять стойкость в процессе «работы» с судьями не было в помине. О детекторах лжи — считали их тогда методом антинаучным, а то и шарлатанским — речи быть не могло. Иные способы определять нравственные качества служителей Фемиды были начальникам неведомы. Потому и с доказательством их нечистоплотности возникали большие проблемы. Не пойман — не вор. Ни разу за десятки лет не уличили в преступной деятельности ни одного арбитра, ни одну команду не сняли с розыгрыша и не изгнали из высшей лиги (как обходились в Италии, Франции и в других странах, даже с чемпионами) за договорняки.

ФИФА рекомендует

Участников заседания ознакомили с новшествами в правовом поле. Вступали они в силу дней через десять — с 25 июля. Изменения в судейском законодательстве — прерогатива Международного совета по правилам, органа рутинного, косного. Удивляться нечему, состоял исключительно из консервативных англичан. Долгие годы никого туда не допускали: мы, мол, придумали футбол, нам и решать, по каким правилам мяч гонять. Изменения вносили с большой неохотой, под мощным давлением все расширяющего свои ряды ФИФА. Народ требовал перемен.

Со временем работа совета чуть оживилась. О новшествах мы вам сообщали. Упомянутые на заседании ВКС касались «спорного мяча» и свободного удара из пределов штрафной площади. Изменения столь незначительные, что в целях экономии места их проигнорирую.

Что же до рекомендации ФИФА, пару слов скажу. Касались они затяжки времени вратарями. Ситуация распространенная, и судьи далеко не всегда на это обращали внимание. Совет, обеспокоенный несерьезным отношением арбитров к соответствующему пункту судейского кодекса, цитирую, «настоятельно рекомендует всем арбитрам более строго относиться к нарушению правил по пункту «В» правила Х11».

Эффект — нулевой. Мало кто, во всяком случае в нашей стране, воспринял рекомендацию всерьез.

С таршие тренеры

Всесоюзное совещание старших тренеров высшей и первой лиг состоялось чуть позже, 17 июля. Благодаря чему успело засветиться на нем немало людей, посетивших судейскую тусовку. Среди них, понятное дело, главный футбольный начальник Колосков. Он произнес содержательную речь. О ней чуть позже. Поскольку присутствовали товарищи поважнее, повыше рангом.

Открыл совещание сам председатель Спорткомитета СССР (таких сегодня именуют министрами спорта) М. Грамов, закрыл — его заместитель В. Сысоев. Марат Грамов оценил положение дел в советском футболе и обратил внимание собравшихся на недостатки, тормозившие рост мастерства футболистов. Вячеслав Иванович конкретизировал общие положения, прозвучавшие в речи своего непосредственного начальника, и говорил, понятное дело, в основном о недостатках.

Главные. 1. Коренных изменений в учебно-тренировочном процессе, как показала основательная проверка специалистов, не произошло. Оптимальные объемы тренировок, научно обоснованные, установленные Управлением футбола, не выполнялись. В числе отстающих назвал и динамовцев Киева. Что странно. Не так давно именно работа Валерия Лобановского в этом направлении получила высокую оценку той же комиссии и лично Колоскова. Методы тренировок Валерия Васильевича ставили в пример всем клубам высшей и первой лиг.

Как оказалось (о ужас!), объем годовых нагрузок, установленных на границе 750 часов, не выполнялся. Тренеры работали по старинке, не вели поиска новых форм и средств в тренировках. Энергично работая в подготовительный период, резко снижали нагрузки в соревновательный.

По настоянию Спорткомитета все команды включили в тренировочные планы индивидуальные занятия, и они должны были занимать 30 процентов времени, а использовали намного меньше, в некоторых командах до 5-7 процентов. Фактически срывали (если не сказать — бойкотировали) указания высокого начальства.

2. Проблема дублеров — кузницы кадров для команд мастеров. Игры резервистов часто проходили без зрителей, на малопригодных для игры в футбол полях. Наблюдалась большая текучка, в 17 матчах первого круга в некоторых клубах участвовало свыше сорока футболистов. Старшие тренеры занятия дублеров не посещали. Объемы тренировок, установленные выше, нежели у основных составов, даже до их уровня не дотягивали. «В связи с этим, — заявил докладчик, — поставлен вопрос: не пришло ли время вообще ликвидировать дублирующие составы?»

До этого не дошло, но сказать, что ситуация улучшилась, не было оснований.

3. «В вопросе о переходах футболистов имеются изменения к лучшему», — обрадовал докладчик слушателей. И все же некоторые из выступавших говорили о необходимости дальнейшего совершенствования инструкции о переходах. И были правы — предела совершенствованию нет. Что ярко и убедительно продемонстрировали предыдущие инструкции, которые «совершенствовались» (и неизменно нарушались) на протяжении десятков лет.

Затронутую Колосковым тему о морально-волевой подготовке футболистов развил тренер сборной Эдуард Малофеев, большой в этой области специалист (подробности в «СЭ» от 6 октября сего года). Кроме Малофеева выступили тренеры клубов, участников еврокубков. Подробно ознакомили они аудиторию (в первую голову начальников) с планом подготовки к предстоящему ответственному турниру Константин Бесков («Спартак»), Владимир Емец («Днепр»), наставники минского (Вениамин Арзамасцев) и московского (Александр Севидов) «Динамо».

Перечислить всех ораторов (даже небольшую их часть) и затронутые ими вопросы, вы уж меня извините, не могу и, если честно, не желаю. На стадионы со страшной силой тянет. Там такое происходит! Но не упомянуть о второй по должности и положению в советском спорте персоне, зампредседателя Спорткомитета СССР В. Сысоеве, позволить себе не могу. Всегда испытывал холодящий душу трепет перед начальниками разных мастей и масштабов (без любви и особого к ним уважения). Даже к бывшим.

Закрывая заседание, товарищ Сысоев заявил высокому собранию «о неудовлетворенности нашей общественности тем футболом, который был продемонстрирован в первом круге чемпионата». По спектру затронутых вопросов и аналитике выступление зампреда тянуло на большой самостоятельный доклад. Говорил он о ключевых проблемах нашего футбола — структуре высшей лиги, тренерских кадрах, сборной, тренировочном процессе, значении нравственной воспитательной работы (почему-то ни словом не обмолвился, как и предыдущие ораторы, о главном звене в воспитательной работе — политическом воспитании футболистов) и многом другом.

Делегаты покидали заседание обогащенные, просветленные. А мы — с большим облегчением, с чувством глубокого удовлетворения оттого, что удалось наконец вырваться из затхлого помещения, перенасыщенного стараниями нескольких десятков ораторов и слушателей углекислым газом, на волю, на свежий воздух, в ясный солнечный летний день. Займем места на трибунах, на деревянных скамейках, зажатые с обеих сторон пришедшими на футбол (и только ради футбола) людьми, и поболеем от души. За кого? Тут уж, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Сидели тогда болельщики-антагонисты вперемешку, а не в специально выделенных для них секторах-«резервациях».

Сразу после двух совещаний вновь продолжил путь простоявший две недели на полустанке чемпионат.

Н ачался второй круг

Обратил он на себя внимание результатами неожиданными. Чемпион, он же лидер первой части первенства, «Днепр» проиграл на своем поле «Кайрату» — 2:3. Хозяева всю игру провели на половине поля алмаатинцев, а те, сыграв на контратаках, извлекли пользу после грубых промахов соперника в обороне. Так бывает. Неудачей конкурента воспользовался «Спартак»

Принимал он у себя с киевлян. Разделяло их всего три очка. Гости, как и в недавнем их киевском поединке, начали агрессивно и на первых минутах, будь они чуточку хладнокровнее и расторопнее, трижды могли взять ворота Дасаева. «Спартак» же в первом тайме использовал едва ли не все свои возможности: в семиминутном интервале забили Кузнецов и Родионов. Интригу незадолго до конца тайма оживил Заваров — 2:1.

Гости и после перерыва вели себя агрессивно (счет вынуждал). Даже когда из-за травмы игру покинул Заваров, продолжали наседать в меньшинстве: Лобановский успел произвести две разрешенные замены. Два великолепных шанса зарубил Хлус. А хозяевам минут за пять до конца удалась контратака. Родионов с центра поля совершил марш-бросок. Разреженная оборона киевлян воспрепятствовать ему не смогла, и спартаковец, обыграв в завершающей стадии последний оплот, вратаря Чанова, закатил мяч в ворота — 3:1.

«Спартак» остался единоличным лидером, а к «Днепру» присоседился (и даже опередил его по лучшей разности мячей) «Зенит». Выскочил он из засады, обыграв в ожесточенном кровопролитном сражении на невском поле «Арарат» — 6:4. Дубль Желудкова вывел его в лидеры в конкурсе бомбардиров. Матч оказался самым результативным в сезоне, десять мячей в матчах чемпионата-1984 никто не забивал. Итог этой встречи поднял результативность тура до немыслимой высоты — 4,2 гола за игру!

В энергозатратном матче «Спартака» с киевлянами обе команды потеряли немало сил. Динамовцы — и ведущих футболистов: Бессонова, Баля, Заварова и Хлуса. Команда осталась в Москве, на четвертый день предстояла игра с терпящими бедствие одноклубниками. Лобановский заменил ветеранов молодежью. Расстроились связи, расстроилась игра. Пропущенный на 12-й минуте гол от Газзаева остался единственным — 0:1. Второе кряду поражение отбросило киевскую команду к середине таблицы.

«В иноваты журналисты »

В гостях у «Спартака» — плавающий в нейтральных водах «Черноморец». Он и повторил счет одесского матча между ними — 1:0. Красно-белые, оставившие во встрече трехдневной давности много сил, на себя не были похожи. Тяжеловесные, продвигали мяч медленно, соперник успевал перекрыть опасные зоны. Моменты все же возникали, но подводила реализация. И гол одессита Пасулько в середине первого тайма остался безответным. Шанс изменить счет возник у «моряков» минут за десять до конца, когда арбитр Виктор Абгольц из Алма-Аты наказал хозяев 11-метровым.

К мячу подошел Плоскина, один из лучших в стране пенальтистов. 23 раза подряд бил он без промаха. Столько же попаданий и у киевского хавбека Буряка, но из 24 попыток не использовал он только первую. Плоскина производил впечатление человека без нервов. Выполнял работу «палача» уверенно. Спокойно ставил мяч на «точку», разбегался и бил четко, точно, с нужной силой в угол. Какой — определял до удара. Сомнений, что одессит продлит рекордную серию, быть не могло. Разве что у вратаря спартаковского возникло. Дасаев ее и прервал.

Года через два я начал опрос успешных пенальтистов и вратарей, отличившихся в 11-метровых поединках. Вопросов задавал много: когда и почему решались на экзекуцию, изучали ли поведение своих жертв, вратарей, как отрабатывали удар на тренировках и почему все же промахивались. В долгой и содержательной беседе с Плоскиной выяснил причину первой осечки в игре со «Спартаком». Передаю объяснения Владимира дословно: «Начну с того, что впервые в чемпионате опробовали мяч «Танго», которым играли на чемпионате мира в Мексике. Вес у него нестандартный, и я не успел к нему привыкнуть. Конечно же, и авторитет Дасаева на меня давил. Я всегда заранее знал, в какой угол пробью, а тут засомневался и ударил неуверенно. Ринат угадал. Мяч отскочил ко мне, но я настолько привык забивать с первой попытки, что от неожиданности растерялся и не пошел на добивание. Но главная причина — журналисты. Они чуть ли не хором отсчитывали мою серию. Вся эта шумиха меня будоражила. Сказалось волнение. Очень уж серию продолжить хотел. И вот что из этого вышло».

Осечкой «Спартака» чемпион воспользовался незамедлительно: обыграв дома ЦСКА, «Днепр» настиг конкурента и восстановил двоевластие.

В стреча с передовиками производства

На минуту заглянем вниз. Картина для овеянных славой и медалями московского «Динамо» и ЦСКА безрадостная. Оба клуба с 14 очками после 19 игр — в опасной зоне. За ними только «Пахтакор» (13 очков) и «Нефтчи» (12). Что же за год с «хлопкоробами» случилось? Из крепкого середняка «Пахтакор» переквалифицировался в аутсайдеры. Те же игроки, тот же тренер, в коем начальство души не чаяло. Причину глубокого падения попытались выяснить рабочие и служащие Ташкентского тракторного завода, настоявшие на встрече с командой.

Игроки и тренер, понурив головы, выслушали в свой адрес немало нелицеприятных слов. Рабочие имели на это право: они значительно превысили полугодовой план по поставке стране тракторов и прицепов к ним. Небольшой отрывок из выступления передовика производства, слесаря

Р. Файзирахманова: «Вы забываете, что защищаете честь республики, которая ныне будет отмечать 60-летие. А ведь каждая ваша неудача, особенно когда вы проявляете безволие, больно отдается в сердцах ваших поклонников».

От имени сгорающих от стыда товарищей выступили капитан команды А. Яновский, комсорг И. Ахмедов и старший тренер И. Ковач. Обещали они сделать серьезные выводы и исправить положение. Не очень на то было похоже. После обнадеживающей победы над замордовавшим спартаковцев «Черноморцем», убедительной, крупной (4:1), последовала четырехматчевая безочковая серия, отправившая ташкентскую команду в глубокий нокдаун. Сумеет ли встать на ноги и принять вертикальное положение? Сказать сложно. В состоянии грогги пытались ташкентцы набирать очки, отдельные натужные победы чередовались крупными провалами: 0:5 от московского «Динамо», 2:6 — от «Кайрата», 0:4 — от «Арарата». Завершили турнир в соседстве с тремя командами, разделяло их всего два очка. Три выжили, одна оказалась на предпоследнем «расстрельном» месте. Кто же? Не торопите, узнаете в последний день чемпионата.

К ак в сказке

Пока мы на дне копошились, произошли изменения на самом верху. Возглавил гонку «Зенит». Как это случилось? Элементарно. Пока «Пахтакор» с щедростью невероятной сорил очками, «Зенит» выдал такую же четырехматчевую серию, только победную. Начал ее, проявив волю и незаурядный бойцовский характер, в Тбилиси. Все пять мячей (3:2) соперники забили во втором тайме. Сначала хозяева (к 76-й минуте вели — 2:0), вслед за ними — гости. На 80-й минуте горькую пилюлю подсластил Дмитриев. Через пару минут он же счет сравнял, спустя минуту победный забил Клементьев. Три минуты — три гола, и 0:2 превратились в 3:2. Как в сказке. Эта победа и вывела питерцев (прошу простить меня, конечно же, ленинградцев) в лидеры. Потому как опередили «Днепр» по лучшей разности мячей, а «Спартак» споткнулся в Минске — 1:1.

7 августа — промежуточный пик сезона: очная встреча в Москве двух (из трех в наличии) лидеров — «Спартак» — «Зенит».

«Н е стоило Гаврилову бить пенальти»

Конкуренты потеряли по 14 очков. Но ленинградцы набрали их больше (28) и опережали москвичей на два очка потому только, что у тех на игру меньше.

Гости начали встречу (и провели ее) деловито, с позиции силы, в дебюте предложили сопернику остроатакующий вариант и в первые четверть часа создавали угрозы то на «ферзевом», то на «королевском» фланге. И не раз имели возможность извлечь из позиционного преимущества материальную выгоду. Подвижные фигуры ленинградцев (Брошин, Клементьев, Желудков) держали в неослабном напряжении «короля белых» (хозяев) Дасаева. До поры до времени он (ему и стойка ворот однажды подсобила) справлялся с угрозами. Конкретно, до 25-й минуты, когда Веденеев отличной передачей устроил партнеру своему, Клементьеву, свидание со спартаковским стражем. Гости повели — 1:0.

Пропущенный гол вывел хозяев из полусонного состояния. Задвигалась до того инертная средняя линия, моменты стали возникать и у ворот капитана зенитовского, Бирюкова. Держался он уверенно, несколько раз выручал товарищей, но противостоять удару Шавло в дальний угол не смог — 1:1. «Спартак» ринулся забивать еще. Родионов получил возможность поговорить с Бирюковым без свидетелей. Разговора не получилось. Вратарь, не дав собеседнику слово молвить, положил его на траву. Пенальти. Бирюков, породив его, сам же и обезвредил. Это был десятый пенальти, направленный в его ворота. Четыре он отразил, столько же пропустил, дважды соперники промахнулись.

В 1985-м мне удалось поговорить с Бирюковым о его вратарских подвигах и, естественно, о только что упомянутом пенальти. Вот что услышал в ответ: «Не стоило Гаврилову бить пенальти. В конце 70-х мы с ним за «Спартак» играли, вместе тренировались. Пенальти он мне на тренировках не одну сотню пробил. Я отлично знал его повадки, куда бьет, как бьет. Потому и не мог он в тот день меня переиграть».

Уверенность вратаря передалась товарищам. Во втором тайме игра обострилась, в оживленной, со взаимными атаками игре важно, кто первым забьет. Забили гости. Со штрафного. Наспех выстроенная «стенка» не защитила от мастерски исполненного удара Желудкова. Пробил он с подкруткой поверх голов оборонцев в верхний угол. И этот гол не оставил «Спартак» безответным. Через девять минут Сидоров запечатлел свою фамилию на электронном табло — 2:2.

Игра ожесточилась, замелькали карточки. Сначала желтые, одна из которых изменила цвет: за повторное нарушение тбилисский арбитр Володи Миминошвили удалил Клементьева и оставил гостей в меньшинстве. Оставалось играть 13 минут. «Зенит», однако, не заметил потери бойца и продолжал нагнетать атмосферу на поле. Ему бы образумиться, удержать синицу в руках, увезти из Москвы очко. Куда там. Погнался за журавлем в небе. Отловил его Желудков. Спартаковцы прервали комбинацию «Зенита» с нарушением правил. Штрафной с той же точки, уже Желудковым опробованной. Вы говорите, снаряд в одну воронку два раза не попадает. Юрий это опроверг. Он по-деловому установил мяч на месте нарушения и в ожидании свистка отошел на несколько шагов. Дасаев в этой паузе сооружал живой щит. Свисток. Разбег. Удар. Такой же силы и точности. Мяч в воротах. Победа — 3:2.

Виктор Понедельник, обозревая матчи тура, отношение свое к двум стандартам, исполненным Желудковым, выразил в «Советском спорте» (от 9 августа): «Мне показалось, что в дуэли между Желудковым и Дасаевым дрогнул вратарь. Слишком суетливо он командовал «стенкой», забывая правильно расположиться в воротах. И Желудков дважды сумел забить мяч в один и тот же угол ворот».

Понедельник признал победу «Зенита» закономерной: «Гости имели полное игровое обоснование и заслуживают самых добрых слов». Таково и общее мнение специалистов.

Разрыв между конкурентами достиг (по потерянным) двух очков. По набранным — и от «Днепра», который вышел из берегов и накрыл ростовский СКА — 6:2. Накануне болезненной трепки от чемпиона ростовчане прохлаждались в тени упомянутой тройки, и в случае победы над «Днепром» сравнялись бы с ним очками (опять же по потерянным).

От болезненного удара под дых в Днепропетровске армейцы оправиться не смогли и в оставшихся до финиша 14 матчах набрали всего четыре очка (+1=2-11). Отнесло их турнирными штормовыми ветрами до самых до окраин. Остановились в двух шагах-очках от опасной зоны.

А «Зенит» и ближайшие его преследователи, рвущиеся в дамки, решили вдруг порезвиться и сыграли в поддавки. Вся троица. Подробности — в следующей главе.